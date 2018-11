Un analist explică de ce PAS scade în sondaje și de ce reforma parlamentară, inițiată de PD, e una dintre cele mai „profitabile teme politice”

Săptămâna începe cu lapoviță și ninsori slabe în timpul zilei și temperaturi sub limita înghețului noaptea. Un strat subțire de zăpadă se așterne în continuare, chiar dacă ziua vom înregistra valori pozitive în cea mai mare parte a...

Probabilitatea unui acord real între Rusia și Japonia în diferendul lor teritorial privind sudul insulelor Kurile este negativa si dpdv matematic tinde spre zero. În ultimele decenii la Moscova s-au spus prea multe ”patriotisme” despre ”inseparabilitatea...

Analistul mai crede că Năstase și în special Maia Sandu ar trebui să-și pună cenușă în cap în legătură această fundație dubioasă. „La început, liderul PAS spunea că n-a beneficiat de nicio finanțare din partea Ludmile Kozlovska, ca astăzi, strânsă la zid, să recunoască totuși că a luat bani de la „Open Dialog”. Spre deosebire de alți politicieni din Europa nu are curajul să-și pună cenușă în cap. Acum câtva timp liderul PAS se arăta chiar nerăbdătoare să compară în fața Comisiei de anchetă, etalând mult patos și energie debordantă. Și după cum ne-a obișnuit deja, Maia Sandu a mințit din nou pentru a nu știu câta oară. Mai țineți minte cum nega un timp că a fost membru PLDM? Viitorul altfel, promis de Maia Sandu, e deja prezent și pare dezamăgitor, pentru că este construit pe ipocrizie și prefăcătorie. Halal clasă politică nouă”, este de părere Bogatu.

Analistul s-a referit și rezultatele sondajului de opinie realizat de IMAS, care arată că patru partide ar accede în Parlament: „Pe primul loc e încă PSRM cu 27 la sută, în scădere față de anul 2016. Pe locul doi urcă PD cu circa 16 la sută dintre alegători, în creştere cu cinci puncte procentuale faţă de luna iunie a acestui an. Pierd teren PPDA și PAS care întrunesc 7 și, respectiv, 6 la sută. Prăbușirea celor două partide de opoziție se vede cu ochiul liber, iar conduita lamentabilă a Maiei Sandu trage partidul în jos. Anticipam încă înainte de alegerile din Chișinău că refuzul ei de a candida la funcția de primar și incapacitatea acesteia de a rezista în fața șantajului lui Năstase îi vor juca festa”.

