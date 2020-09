Un angajat al Facebook dezvăluie că rețeaua de socializare a ignorat tentativele de manipulare globală ale unor state

Un fost angajat al Facebook, dat recent afară, dezvăluie că rețeaua de socializare nu numai că știa de tentativele de manipulare la scară largă a unor state, dar a și ales să le ignore.

Într-o scrisoare de peste șase mii de cuvinte pe care BuzzFeed a reușit să o obțină, Sophie Zhan, fost cercetător de date pentru Facebook, explică cum funcționau lucrurile în cadrul companiei privind folosirea platformei ca și o pârghie pentru dezinformare.

„În cei trei ani petrecuți la Facebook, am găsit mai multe încercări flagrante ale guvernelor naționale străine de a abuza de platforma noastră la scară largă pentru a induce în eroare propri cetățeni și au provocat știri internaționale în mai multe rânduri. Am luat personal decizii care i-au afectat pe președinți naționali fără supraveghere și am luat măsuri pentru a pune în aplicare atât de mulți politicieni proeminenți la nivel global, încât am pierdut numărul”, arată Zhang în memo-ul său.

Dezvăluirile făcute de Zhang în scrisoarea publicată intern în ultima sa zi la Facebook arată cât de puțin conștientizează Facebook ca și corporație necesitatea unei analize mai atente a campaniilor de manipulare a publicului, în prezent aceasta concentrându-se pe acțiuni la nivel global, asemănătoare cu spamul.

Însă fosta angajată a Facebook povestește de multe cazuri în care lipsa de reacție a companiei a influențat puternic soarta politică și socială a unui stat. În Honduras, de exemplu, o campanie care a folosit „mii de active neautentice pentru a-l promova pe președintele Juan Orlando Hernandez la scară masivă pentru a induce în eroare poporul hondurez” a fost oprită abia după nouă luni de când liderii Facebook au fost înștiințați, iar la două săptămâni de la acel moment, conturile false au revenit și sunt active chiar și acum.

Zhang mai povestește cum a descoperit tentative de manipulare și în Bolivia și Ecuador, însă a decis să nu intervină din cauza nivelului mare de muncă pe care îl avea – fapt care certifică atât că Facebook nu aloca destul personal eforturilor de combatere a dezinformării, dar și că angajații care nu se aflau pe funcții de conducere aveau o putere mare de decizie. „Au existat atât de multe comportamente de încălcare în întreaga lume, încât a fost lăsat la aprecierea mea personală a cazurilor care să investigheze în continuare, să depună sarcini și să escaladeze pentru stabilirea priorităților după aceea”, a mai scris ea.

„Am luat nenumărate decizii în acest sens – din Irak în Indonezia, din Italia în El Salvador. În mod individual, impactul a fost probabil mic în fiecare caz, dar lumea este un loc vast”, se mai arată în scrisoarea lui Zhang.

