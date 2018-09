Un antreprenor dezvoltă rafturi inteligente și atrage branduri din toată lumea

Interviu cu Valentin Prijilevschi, antreprenor, fondator al companiei inovatoare Techshelf – rafturi inteligente.



Valentin Prijilevschi a absolvit Liceul Teoretic Român Francez „Gh. Asachi” din Chişinău în anul 2007, apoi şi-a continuat studiile la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat, de unde şi-a luat licenţa în 2011 și Masterul în Business și Administrare a Afacerilor a ASEM (2015). Este fondator și cofondator al mai multor proiecte legate de IT, precum Techshelf, studioul de animație video Brazilero, precum și platforma Money Quest.

Cunoscând foarte bine distribuția și retailul din Republica Moldova, Valentin practică această meserie încă din 2008, când a început să lucreze în acest domeniu. În 2009, conducea deja o întreprindere cu capital străin din Austria, iar la ora actuală este fondator al proiectului de nivel internațional Techshelf, care își propune să reducă costurile retailerilor și să revoluționeze această industrie.

- Valentin, la ce te-ai gândit mai întâi de toate în 2009, când aveai vârsta de 21 de ani și ai primit oferta de a fi director al unei companii cu capital străin?

- Sincer, am fost luat prin surprindere, dar nici o secundă nu m-am simțit frustrat sau speriat cumva. Eram destul de încrezător la acel moment în propriile forțe și știam că voi reuși cu siguranță. Am făcut mai multe lucruri frumoase în acea perioadă, deoarece conduceam prima companie din R. Moldova, care a introdus pe piață branduri de lactate din Polonia, băuturi din Austria, mezeluri din Belarus și multe alte produse exclusive.

„Minuni nu prea există”





- Ocupaţia mea prioritară este dezvoltarea Proiectului „Techshelf” și a tot ceea ce ține de smart retail și smart shelves. Chiar la momentul actual, suntem în negocieri cu mari rețele comerciale de peste hotare şi chiar de peste ocean. De asemenea, suntem în strânsă legătură cu unele fonduri care investesc în inovațiile din retail. Muncesc și călătoresc mult pentru a ajunge acolo unde planific și deocamdată succesul îmi surâde. Prietenii și cunoscuții îmi spun că am noroc și că sunt bravo, dar eu le răspund că am muncit mult! Atunci când colegii mei aveau timp de o bere sau de cluburi de noapte, eu lucram și sâmbetele, și duminicile, pentru a-mi construi o carieră, pentru a obține experiență și pentru a atinge rezultate. Minuni nu prea există. Doar munca zilnică te ridică, conștiința de sine sau, după cum se spune în engleză, „self-awareness”. Adică, trebuie să conștientizezi cine ești, ce poți și unde vrei să ajungi.

- Explică-ne mai clar cu ce se ocupă „Techshelf”.

- Este un sistem complex de rafturi inteligente, panele „smart”, care se instalează deasupra rafturilor existente în magazine și, împreună cu un soft specializat, pe care îl dezvoltăm, livrează date în timp real către retailer sau distribuitori despre tot ceea ce se întâmplă pe rafturi. Dacă un produs se termină pe raft, persoana responsabilă este înștiințată imediat despre aceasta. Astfel șansele ca un produs să nu fie disponibil pentru consumatori scad, iar vânzările brandurilor care folosesc tehnologia noastră cresc!

„Cea mai bună investiție sunt cunoștințele”

- A fost o cale lungă, cu multe greutăți pe parcurs, cu multe ajustări și reorientări. „Techshelf” este o versiune mai avansată a ceea ce am făcut până acum în domeniul smart retail. În locația Silicon Valley din San Francisco, dacă nu ai cel puțin două startupuri eșuate, nimeni nici nu te ea în serios. Am avut și eu anterior câteva încercări de a face bani și tot felul de startupuri - câteva automobile în serviciile de taxi din Chișinău, un salon de rochii de nuntă și de seară în centrul Capitalei și multe altele. Or, până a ajunge la ceva viabil, care să-mi placă într-adevăr, vă dați seama că am trecut prin multe încercări.

- Care a fost cea mai interesantă experiență pe care ai trăit-o până acum în plan profesional?

- Pe de o parte, niciodată să nu cedezi. Pe de altă parte, trebuie să știi când și cum să te reorientez eficient în spațiu. Dacă ai ales să fii antreprenor, fii dârz şi mergi înainte, dar, totuşi, trebuie să ai cunoștințe în domeniul în care munceşti, care, odată cu timpul, generează și experienţa. Mulți confundă termenii, mulți nu au o viziune adecvată asupra lucrurilor și consideră că, având o afacere, vor avea angajați și vor lucra mai puțin. Aceștia greșesc amarnic. De fapt, eu am avut, deocamdată, șase sau șapte eșecuri. Greșelile mele depășesc reușitele, dar anume ele m-au ajutat să cresc și să învăț. Dintre proiectele pe care le-am creat, doar 10% au succes. Oricât de dureroase ar fi, gafele creează o experiență excelentă și inedită. Cea mai bună investiție sunt cunoștințele, iar cea mai mare experiență este practica.

„Doamna realitate este foarte dură”

- Le-aș recomanda mai întâi de toate să investească în carte. Timp nu este prea mult. Dacă începeți ceva prea devreme pentru piață, există șanse să nu fiți în business la timpul potrivit, ceea ce va duce neapărat la eșec. Cred că cel mai bun sfat pentru tinerii, care vor să-și deschidă o afacere, e să înceapă lucrul cât mai devreme, chiar după absolvirea școlii și, în paralel, să facă universitatea. În orice caz, aceasta a fost experiența mea. Totul în această viață are un preț și, dacă vrei să atingi rezultate deosebite, uneori ești nevoit să lucrezi și nopțile, și weekendurile, și să acorzi mai puțin timp prietenilor și familiei. Unii tineri cu care mai comunic acum caută rapiditate în tot ce mișcă, adică rezultate imediate, dar așa ceva nu există. Succesul nu-ți bate la ușă peste noapte, până la el trebuie să parcurgi o cale de 10 sau chiar 20 de ani. Mulți cred că, dacă au o idee, este suficient să te promovezi simplu pe social media și, în jumătate de an, vor ajunge pe un iaht sau, în cel mai rău caz, la volanul unui Mercedes nou. Iar când fac cunoştinţă cu doamna realitate, care este destul de dură, foarte mulți cedează. Din partea mea, vă rog mult, dragii mei, să vă gândiţi bine înainte de a vă pune mâinile în poale! Poate că acest eşec al vostru este tocmai începutul pentru ceva foarte și foarte bun.

Andrei Bocancea, pentru TIMPUL