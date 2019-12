Un autocar cu turiști a căzut de pe un pod, în Rusia: 19 morți / VIDEO

Так сейчас выглядит место страшного ДТП, в котором погибли 19 человек. Репортерская и съемочная группы "Вечорки" работают на месте событий. . 📰 газетавечорка.ру . #чита #Забайкальскийкрай #забайкалье #фото #новости #новостичитасейчас#сми #сми #сретинск #дтпчита#дтп #chita75zab #chita_citi chita75 #кскчита #красиваячита✨

A post shared by РЕГИОН_____ 7️⃣5️⃣ 🗾 (@zab75.ru) on Dec 1, 2019 at 8:19pm PST