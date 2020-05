Un bebeluș de 4 luni a murit în chinuri în urma unei ceremonii de exorcizare

Copilul de patru luni care a decedat acum câteva zile ar fi murit nu în timpul masajului, ci în momentul ceremoniei de „expulzare a demonilor”.

Tatăl copilului decedat a povestit pentru Publika.md cum a fost totul:

„Am trăit ca într-un coșmar” – așa descrie ultimele săptămâni de viață tatăl copilului decedat din raionul Sîngerei. Bărbatul este sigur că bebelușul nu a murit în timpul masajului, ci în timpul ritului de exorcizare (expulzarea demonilor), care a fost condus de bunica și mama sa.

Inițial se cunoștea că copilul de 4 luni a murit în urmă cu câteva zile, probabil în timpul unei ședințe de masaj, iar capul copilului a suferit presiune mult prea mare.

Bărbatul a spus că sunt căsătoriți cu soția de 13 ani și încă un copil – o fată de doi ani și jumătate. Fiul era de mult așteptat și niciodată nu a creat incomodități. Dar după ce femeia și-a vizitat mama în zilele de serbători pascale, a devenit nervoasă, au început focare de agresiune: „I-am spus așa: Jenea, te-ai schimbat. Chiar a fost de acord cu asta. În mod normal, a vorbit cu toată lumea, ca „ruptă de pe lanț” . Fără niciun motiv a început să arunce cu tot ce nimerea ”.

Rudele au crezut că o conversație cu un preot ar putea ajuta o femeie, dar acest lucru a avut efectul opus: „A urlat, a bătut un călugăr cu un sacou, a stricat totul. Călugărul a spus că nu poate face nimic cu forța.”

La scurt timp, potrivit spuselor bărbatului, soția lui i-a spus că se mută cu copilul la părinții ei. Acolo, o femeie, presupusă convinsă că este sub influența demonilor, a încercat să-i expulzeze. Acest lucru i-a spus bunicul, care era acasă în acea zi: „Eram în hambar și aici a venit soția mea și a plâns. Ea a spus: asta este, Vanya, am scăpat de ea, am văzut Fecioara”.

Potrivit declarațiilor tatălui bărbatului, când l-a văzut pe fiul său, nu era nici un loc sănătos pe el: „Poliția i-a scos din casă, iar eu am întrebat-o: ce ai făcut? Ea mi-a zâmbit și nu mi-a răspuns. A plecat calm într-o mașină de poliție.”

Psihologii sunt siguri că demonii nu au nicio legătură cu asta: „În opinia mea, tânăra mamă a dezvoltat psihoză postnatală. Te uiți la ea și se pare că nu este aici, ea se află într-o altă lume. Mama putea avea halucinații „, spune specialistul Diana Berar.

Atât mama, cât și bunica copilului decedat au fost examinate la un spital de psihiatrie din Bălți. A fost deschis un dosar penal. Dacă femeile sunt dovedite vinovate și se dovedesc a fi sănătoasă mental, acestea pot fi condamnate la prestare de libertate în penitenciar cu termen până la 12 ani.