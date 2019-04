Un blogger demonstrează că Năstase s-a încâlcit în minciuni, în goana după putere: a semnat că nu face alianță cu socialiștii, iar acum îi vede parteneri

Deși, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, liderul PPDA, Andrei Năstase și-a luat angajamentul ferm să nu facă niciun fel de aramjament cu Partidul Socialiștilor, după scrutin acesta și-a călcat cuvântul, la fel ca și colega sa din PAS, Maia Sandu. Bloggerul Elena Nistor îl întreabă, într-un articol publicat astăzi, pe Andrei Năstase, când, totuși, acesta a fost sincer.



„Mă angajez în fața poporului Republicii Moldova să nu particip la crearea unei coaliții formale sau informale cu Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor, Partidul Șor, Partidul Nostru și alte formațiuni prooligarhice și antieuropene, în caz dacă acestea intră în Parlament, a declarat Andrei Năstase, în octombrie 2017.

După ce au acces în Parlament, retorica liderilor PAS și PPDA s-a schimbat în mod radical. Imediat după alegeri, Năstase a lansat ideea că PSRM trebuie să coalizeze tehnic cu cei din blocul ACUM.

”Nu am spus numele fracțiunii, dar am spus că chemăm toți deptații care nu sunt sub controlul lui Plahotniuc, era de înțeles că mă refer șa cei 35 de deputați PSRM”, declara Andrei Năstase, în data de 25 februarie.

”Când ați fost sincer, dle Năstase, atunci sau acum? Cum rămâne cu angajamentele semnate public? Sunteți gata să le denunțați la fel de public precum le-ați și semnat, în numele alianței tehnice, pentru binele întregii țări?”, întreabă bloggerul Elena Nistor.