Un candidat independent reproșează binomului PAS-PDDA că nu a fost niciodată sincer cu unioniștii / VIDEO

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

După mai multe episoade hibernale, vremea se va schimba dramatic în următoarele zile. Vom avea parte de temperaturi de primăvară, iar precipitațiile vor fi sub formă de ploaie.

Ministerul german al Economiei şi-a revizuit miercuri prognoza de creştere pentru acest an până la 1%, de la 1,8% cât estima în toamna anului trecut, ca urmare a efectelor Brexitului, disputelor comerciale şi contextului fiscal internaţional, transmite AFP.

Un ultim mare cap al vechii mafii ruse din New York și-a petrecut noaptea de marți spre miercuri pe Aeropotul Internațional din Chișinău, autoritățile moldovene interzicându-i pătrunderea în țară. Este vorba de Boris Nayfeld, "cel mai notoriu mafiot" -...

„Noi ne-am propus din start o consolidare largă a tuturor păturilor și segmentelor acestor societăți. Ați văzut că am avut un proces deschis și meritocratic pentru toate partidele care au vrut să se alăture blocului „ACUM”. Pe listele blocului astăzi se regăsesc reprezentanți atât a PL-ului, cât și a PLDM-ului, cât și reprezentanți din societatea civilă, dintre care mulți sunt declarați unioniști”, a precizat Dan Perciun.

„În timpul protestelor platformei DA pe scena din Piața Mării Adunări Naționale, un cor de copii a cântat imnul „Deșteaptă-te române” și pentru aceasta eu am fost blamat de către Andrei Năstase și de către Slusari și de către Josan și dă către toți care erau acolo. Acest lucru m-a durut cel mai mult. Eu am considerat că atâta timp cât mă aflu acolo pe scenă, atunci acolo există identitate națională românească”, a declarat Valentin Dolganiuc în cadrul dezbaterilor electorale de la postul de televiziune ProTV.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)