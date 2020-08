Un comisar european demisionează întrucât a încălcat restricțiile Covid19

Cele mai mici preţuri la carne din Uniunea Europeană (UE) în anul 2019 se înregistrau în România, cu 37,3% sub media UE, arată datele publicate marţi de Eurostat.

Avocatul Ion Dron consideră că implicarea în politică a lui Vlad Filat, care a fost ales recent în funcţia de preşedinte al PLDM, are ca scop să nu-i permită Maiei Sandu să acceadă în...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat...

Cum se raportează evreii dintr-un cămin de bătrâni din București la evenimentele din 23 august 1944? În această dimineață am ascultat punctele de vedere ale mai multor rezidenți...

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Venus in Rac face trigon Neptun din Pesti. Vibratii romantice si armonioase cuprind atmosfera. Nu esti singur pe lume. Cineva este acolo pentru tine, familia ta, prietenii tai!

In afara comisarilor europeni care au demisionat de-a lungul timpului pentru a participa în alegerile naționale, sunt și două cazuri de demisie „forțată”. Primul este demisia în bloc a echipei lui Jacques Santer în 1999 după refuzul comisarului european francez Edith Cresson de a părăsi echipa.

In plus, Hogan a explicat că și-a vizitat reședința din Kildare pentru a recupera de acolo documente importante legate de negocierile comerciale cu Regatul Unit.

Explicația dată de Hogan președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care i-a cerut un raport complet, a fost că testul său de Covid19 s-a arătat negativ în 5 august. El a considerat prin urmare că nu are nevoie să respecte carantina impusă de autoritățile irlandeze.

Hogan a trecut sub tăcere vizita sa în Kildare, dar un raport al poliției locale indică faptul că în acea seară a fost verbalizat fiindcă a fost surprins vorbind la telefonul mobil în timp ce era la volan.

In mod normal, comisarul ar fi trebuit să se autoizoleze în 31 iulie, dată la care a ajuns în Irlanda venind din Bruxelles, considerat drept zonă roșie. In loc de aceasta, diferite elemente dovedesc că el a făcut mai multe deplasări pe teritoriul Irlandei.

Iar înainte de aceasta, el a făcut o scurtă oprire la reședința sa din Kildare, zonă aflată în carantină pe care nu ar fi trebuit s-o părăsească imediat.

„Regret profund că am participat la acea petrecere”, a declarat Hogan, dar demisia sa nu este neapărat legată de nerespectarea restricțiilor legate de Covid19.

Irlandezul Phil Hogan, comisar european al comerțului, a demisionat marți 26 august în urma controversei create în Irlanda de prezența sa la o petrecere cu multă lume. In plus, Hogan a călătorit înainte de acea petrecere într-o zonă a Irlandei aflată în carantină.

Belarus se pregătește de război! Sub pretextul unei amenințări externe, preşedintele Aleksandr Lukaşenko a anunţat marţi că înalta conducere militară a ţării a desfăşurat unităţi...

Pe soldatul Švejk l-am cunoscut când eram copil. Cum treaba asta se petrecea înainte de a ști eu ce-a fost Primul Război Mondial sau Imperiul Austro-Ungar, nu am rămas...

O deputată din Brazilia, Flordelis dos Santos de Souza, cunoscută pentru că are 55 de copii, biologici și adoptați, este acuzată că a pus la cale asasinarea soțului. A făcut-o chiar...

