Un cunoscut actor britanic a decedat la două zile după ce s-a căsătorit

Actorul britanic de comedie Ken Dodd a decedat la vârsta de 90 de ani, la doar două zile după ce se căsătorise, potrivit reprezentantului de presă al artistului, informează Press Association.

Actorul, cunoscut pentru spectacolele de stand-up, a decedat duminică, în locuinţa în care s-a născut din Knotty Ash, o suburbie a oraşului Liverpool.

Ken Dodd fusese externat din spital la 27 februarie, după un tratament de şase săptămâni pentru o infecţie pulmonară.





Actorul se căsătorise vineri cu Anne Jones, partenera sa de viaţa timp de 40 de ani.

„După părerea mea, a fost unul dintre ultimii maeştrii ai varieteului britanic. A murit în casa în care s-a născut în urmă cu peste 90 de ani. N-a locuit niciodată în altă parte. Este extraordinar. După dispariţia lui Ken, s-au stins luminile în lumea teatrului de revistă. A fost o legendă a comediei şi un geniu'', a spus agentul actorului, Robert Holmes, pentru Press Association.

„A întrebat-o pe Anne dacă vrea să se căsătorească. Şi-au scos certificatul şi s-au căsătorit vineri în locuinţa lor. A decedat două zile mai târziu în casa lor, de Ziua Mamei. Anne este evident foarte tristă. Au fost împreună timp de 40 de ani. Este o poveste de dragoste care le întrece pe toate,'' a adăugat reprezentantul actorului.

Sir Ken Dodd a urcat ultima dată pe scenă cu câteva luni în urmă, la The Auditorium din Liverpool Echo Arena, în oraşul natal, pe 28 decembrie.

În anii '60, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness pentru cea mai lungă sesiune de spus glume, 1.500 de glume în trei ore şi jumătate.

A fost protagonistul mai multor emisiuni de televiziune - ''The Ken Dodd Show'', ''Beyond Our Ken'', ''Ken Dodd's Laughter Show'' -, iar în 1965 a devenit celebru după ce spectacolul său de la London Palladium s-a jucat un timp record de 42 de săptămâni.

Comicul a primit titlul de cavaler din partea Reginei Elisabeta a II-a pentru îndelungata sa carieră din industria de divertisment şi pentru acţiunile filantropice în martie anul trecut.

Sursa: antena3.ro