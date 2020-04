Un cunoscut preot îi cere preşedintelui Iohannis să permită credincioşilor să se adune în curtea bisericilor de Înviere

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Cu 90% dintre angajaţi aflaţi în şomaj tehnic, compania aeriană românească Blue Air are nevoie de un suport financiar de 60 de milioane de euro pentru a trece peste criza COVID-19, potrivit CEO-ului companiei, Oana Petrescu.

„Ideea că alegerile prezidențiale sau orice alegeri pot fi amânate pe timp de pandemie nu este o invenție de-a Președintelui Dodon. Nu am să uit ziua, și Facebook o să-mi reamintească, când am sugerat celor interesați să citească atent legea din 2004 privind situații...

”Conducerea poporului evreu a îngăduit de curând Bisericii de la Ierusalim să facă Slujba Învierii, la fel şi premierul Bulgariei, Borisov Boiko, a promis poporului bulgar că în noaptea de Paşte va lăsa deschise locaşurile de cult pentru a sărbători împreună Învierea lui Hristos. La fel s-a procedat şi în Georgia, şi în alte ţări ale lumii. Faceţi şi Dumneavoastră acest lucru istoric şi noi toţi ne vom ruga lui Dumnezeu cu credinţă şi cu lacrimi de pocăinţă, ca această pandemie să înceteze repede, pentru că Mare este Dumnezeu! Oricâte spitale am avea, dacă nu-L avem pe Iisus Hristos cel înviat din morţi, nu putem scăpa de această majoră criză mondială. Având în vedere că sunteţi un creştin practicant, e de dorit să îndemnaţi poporul român, precum odinioară voievozii creştini, la rugăciune, credinţă şi speranţă, aşa cum o face mereu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Doar împreună uniţi în acelaşi gând şi în aceeaşi faptă de mărturisire a credinţei, veţi putea conduce cu iubire acest popor român, în vreme de criză.”, a transmis preotul Mihail Milea.

”Domnule preşedinte Iohannis Klaus, Dumnezeu a îngăduit ca Dumneavoastră să fiţi ales preşedinte al României de două ori, într-o ţară majoritar ortodoxă, fapt care Vă onorează pe de o parte, iar pe de altă parte Vă obligă să-i respectaţi cu sfinţenie întru totul credinţa, aşa cum au făcut şi alţi conducători, precum Carol I sau Ferdinand I, ambii de religie catolică. Noi, românii, ne-am născut de două mii de ani în această credinţă ortodoxă, având din moşi-strămoşi, în fiinţa noastră, credinţa în Înviere; buneii noştri daci aveau adânc impregnată învăţătura despre nemurirea sufletului şi învierea morţilor. Parafrazând ceea ce a spus înţeleptul Diogene împăratului Alexandru cel Mare, care s-a aşezat în faţa soarelui care-l lumina pe acest filosof, afirmăm că *nu ne puteţi lua ceea ce Dumneavoastră nu puteţi să ne daţi: Lumina Învierii lui Hristos. În momentele de cumpănă ale istoriei noastre, când au existat epidemii de tot felul, ciumă, holeră, rugăciunile făcute de Biserică au stopat aceste maladii. Există uzanţa ca, în timpul marilor războaie mondiale, şi nu numai, să se practice un armistiţiu de încetare a focului, cel puţin pentru o zi. Stă în puterea Dumneavoastră ca să suspendaţi ordonanţa militară, pentru o zi, pentru ca poporul român să se poată ruga în linişte, păstrând distanţa socială, sub cerul liber, în curtea bisericilor şi a mănăstirilor, în noaptea de Sfintele Paşti.”, scrie preotul Mihail Milea.

