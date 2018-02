Un deținut s-a plâns la CEDO pe aplicarea forței fizice și detenție în condiții proaste

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului cauza Nițu v. Republica Moldova. Reclamantul s-a plâns pe aplicarea excesivă a forței fizice și a mijloacelor speciale; pe absența unui tratament specializat (psihiatric) și pe detenție în condiții proaste, transmite IPN.

Potrivit unui comunicat de presă al Asociației Promo-LEX, care îl reprezintă pe reclamant în fața Curții, pe parcursul detenției acesta se afla la evidență medicală în sistemul penitenciar cu stare psiho-emoțională instabilă și tulburări de personalitate. În situațiile frecvente de agresivitate, cauzate inclusiv de lipsa unui tratament medical adecvat, față de reclamant se aplica nejustificat forța fizică și mijloacele speciale.

Administrația penitenciarelor a aplicat față de reclamant mai mult de 40 de sancțiuni disciplinare. Majoritatea au fost aplicate în legătură cu faptul că reclamantul s-a automutilat sau a fost agresiv.





În opinia avocatului Asociației Promo-LEX, Vadim Vieru, cazul deținutului Nițu scoate în evidență lipsa unui tratament psihiatric specializat eficient în sistemul de detenție, inclusiv lipsa protocoalelor de intervenție și comportament al gardienilor cu persoanele suspectate de anumite tulburări psihice.

Odată cu cauza Nițu v. Moldova, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului alte șase cauze. Printre acestea: Cauza Boboc și alții v. Moldova – violarea art. 2 sub aspectul investigării decesului lui Valeriu Boboc în custodia poliției în aprilie 2009; Cauza Levinte v. Moldova și cauza Crețu v. Moldova – violarea art. 3 sub aspectul investigării ineficiente a faptelor de maltratare care au avut loc în aprilie 2009; Cauza Canuda v. Moldova – violarea art. 3 și 5. 3 sub aspectul detenției în condiții proaste și prelungirea nejustificată a măsurii preventive de arest în privința reclamantului, chiar dacă acesta suferea de o dizabilitate gravă.