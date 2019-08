Un deputat din ACUM își ASUMĂ votarea lui Țurcan dar afirmă că nu are ÎNCREDERE în el

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Noul șef al Curții Constituționale din Moldova este Vladimir Țurcan, ales prin votul secret al membrilor. Țurcan, fost activist de partid cu funcții în timpul URSS, este un aliat politic al președintelui Igor Dodon și are un discurs profund anti-românesc și anti-NATO, dar...

„Trebuie să recunosc că nu mă așteptam ca omul să se schimbe peste noapte și să devieze de la opțiunile pe care le-a avut în ultimii ani atât de rapid. Cu toate riscurile am votat pentru o Curte echilibrată, cu cel puțin trei judecători în care aveam încredere și care mă așteptam să fie condusă de un președinte apolitic, iar candidatura perfectă exista. Mă așteptam toți trei să zică cum au votat, faptul că doi au făcut-o, iar unul ezită, în condițiile când legea permite, cu regret, nu lasă loc pentru interpretări. Votul din Parlament mi-l asum, cu toate consecințele de rigoare ”, a scris Dan Perciun pe pagina sa de Facebook.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)