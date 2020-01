Un deputat din România propune ca deţinuţii să aibă dreptul şi obligaţia de a munci, în funcţie de calificare şi de starea de sănătate, precum şi dreptul şi obligaţia de a urma cursurile învăţământului general obligatoriu

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Cristina Țopescu ar fi suferit de depresie, iar în ultimul an stătea mai mult singură, refuzând orice contact cu apropiații. Ba mai mult, aceastea și-ar fi exprimat în repetate rânduri dorința de a fi lăsată în pace. Sunt declarațiile celor care i-au fost prieteni jurnalistei și...

Ham-ham! Cum ar fi să latre usturoiul din farfurie, că, până la urmă, și el este un cățel, nu? Limba română conține o mulțime de expresii amuzante printre care se numără și „cățel de usturoi”. Expresia „cățel de usturoi” are oarecum...

Sindromul ”burnout”, cunoscut şi sub denumirea de epuizare vitală, din cauza căruia persoanele afectate se simt excesiv de obosite, lipsite de energie, demoralizate şi iritabile, ar putea fi asociat cu o afecţiune cu potenţial letal, conform unui studiu realizat în Statele Unite, citat...

În mod similar va fi modificat şi articolul 79, privind dreptul la învăţământ, care în prezent are următoarea formă: ”Persoanele condamnate pot participa, în funcţie de posibilităţile penitenciarului, la cursuri de instruire şcolară sau universitare, în condiţiile protocolului de colaborare încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, ţinându-se cont de nevoile prioritare de intervenţie identificate, de starea de sănătate, de tipul regimului de executare şi de măsurile de siguranţă aplicate”.

Deputatul PNL propune modificarea articolului referitor la dreptul la muncă, articol care, în forma actuală, are următorul conţinut: ”Persoanelor condamnate li se poate cere să muncească, în raport cu tipul regimului de executare, ţinându-se seama de calificarea, deprinderile şi aptitudinile acestora, de vârstă, starea de sănătate, măsurile de siguranţă, precum şi de programele destinate sprijinirii formării profesionale a acestora”.

”Dintre cei peste 20.000 de deţinuţi aflaţi în custodia sistemului penitenciar românesc, majoritatea au capacitatea de muncă păstrată. În contextul actual al deficitului de forţă de muncă, 15-17.000 de oameni, cu preponderenţă tineri, de vârstă activă, reprezintă o resursă importantă care nu trebuie ignorată şi care se poate valorifica mult mai bine. Pe de altă parte, cu toţii ne dorim o societate cu moralitate corectă. Apreciem, astfel, că sub aspect moral, prin muncă, deţinutul poate compensa, într-o anumită măsură, greşelile pe care le-a săvârşit faţă de societate şi care l-au adus în spatele gratiilor”, argumentează parlamentarul liberal în expunerea de motive a propunerii legislative de modificare şi completare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

