Un deputat le recomandă celor din Guvern să-și facă CURAJ și să-l trimită pe Dodon la PLIMBARE

De fapt, Dodon ar trebui să fie la fel de invizibil pe timp de criză cum este Zinaida Greceanîi. Și bravo ei. Celor din Guvern le recomand să-și adune tot curajul pe care îl mai au și să-l trimită pe Dodon la plimbare. El este irelevant. El nu trebuiește. El trebuie să stea acasă, cum am spus-o nu o dată. În disperarea de a fi relevant în perioada de criză, Dodon și-a găsit o jucărică, iar Chicu i-a cedat-o fără a se opune. Dodon are un interes – să fie reales. Au luat coronavirusul la înarmare și acum muncesc asupra colecției de foto video care va fi folosită la toamnă în spoturi. În loc să salveze vieți. Efectele politizării Centrului Unic de Comandă sunt vizibile. Dodon influențează decizii, setează priorități, captează pe timp de criză timpul prețios al jurnaliștilor și al opiniei publice cu discursuri, opinii și poziții irelevante. Nu ar fi atât de grav, dacă aportul lui nu ar fi contraproductiv, sau chiar distructiv. alaiba.md/

Consider că Igor Dodon își depășește vădit atribuțiile legale și constituționale, iar asta este penal. Abuzul de putere, abuzul de serviciu, excesul de putere și depăşirea atribuţiilor de serviciu se pedepsesc prin lege. Dodon ar trebui să fie la fel de invizibil pe timp de criză, cum este Zinaida Greceanîi. Așa reiese conform legii. Încă pe 31 martie am sesizat Procuratura Generală în acest sens, scrie pe blogul să deputatul Dumitru Alaiba.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Cultură 10 Aprilie 2020, ora: 04:00

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...