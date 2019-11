Un deputat socialist anunță că Guvernul Sandu va fi demis: NU AVEM ALTĂ CALE

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

​​Klaus Iohannis și staff-ul său de campanie au transmis clar că prezidențiabilul PNL nu va participa la nicio dezbatere electorală nici în cel de al doilea tur de scrutin. Iohannis are pe masă invitații pentru o dezbatere cu Viorica Dăncilă, dar spune că "o confruntare...

Totuși, Novac a spus că premierul mai are timp să-și retragă inițiativa până mâine.

„În aceste condiții, pentru a se evita impunerea unui proiect anticonstituțional și eronat politic, fracțiunea socialiștilor nu are altă cale decât să dea un vot de neîncredere Guvernului Sandu. Noi am anunțat deja, acum câteva zile, cât se poate de ferm, că doamna premier, împreună cu cei care îi susțin inițiativa ilegală, au două opțiuni. Două, nu trei: fie că este retrasă inițiativa de subordonare politică a procurorului, fie moțiunea de cenzură împotriva Guvernului va fi votată la următoarea ședință a Parlamentului”, menționează Novac.

