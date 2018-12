Un Dumnezeu care crește

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Printre deputaţii Sfatului Ţării, deopotrivă cu partioţii înflăcăraţi cunoscuţi şi până la 1917 pentru asipraţiile lor naţionale, au fost nume care, s-ar părea, că nu trebuia să adere la partida naţională (cu regret am avut şi din aceştia, ce-i drept, mai...

Un conciliu de prelaţi ortodocşi ucraineni a înfiinţat sâmbătă o biserică independentă de sub tutela religioasă a Moscovei, o hotărâre istorică, vizând să asigure ”securitatea” şi ”independenţa spirituală” a ţării - şi...

Avem un Dumnezeu, Fiul, care se naște, crește, pătimește, moare și învie. Toate pentru ca noi să scăpăm de sub robia păcatului și a morții.

Desigur, cum spuneam anul trecut, noi am transformat sărbătoarea nașterii Fiului lui Dumnezeu într-un fel de sărbătoare a relațiilor (iar anul acesta politicienii o vor transforma în campanie electorală). Pentru mulți, Crăciunul înseamnă: familia, soțul, copilul, iubitul. Cumva i-au văduvit pe cei singuri de o mare bucurie. Și e și vina noastră. Cei care întâmpină singuri aceste sărbători le privesc ca pe cele mai triste zile din an. Însă ar trebui să ne amintim sensul și importanța Crăciunului. E incredibil chiar și pentru omul credincios să vadă această naștere așa cum ea s-a petrecut de fapt. Hristos Dumnezeu – un bebeluș neajutorat. Un bebeluș care nu poate să meargă și să mănânce singur. Care nu vorbește. E aproape discutabil unde în Hristos se manifestă mai deplin chenoza (golire de slava Sa dumnezeiască): în patimile de pe Cruce sau în nașterea Sa. Iisus, bebelușul, apărat și ascuns de Iosif cu ajutorul îngerilor, un nou-născut fără putere, un prunc în toată puterea cuvântului, dar care, în același timp e Dumnezeu. Un Dumnezeu deplin sau cum spune Simbolul de Credință (articol scris în anul 325, la Niceea) „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”.

