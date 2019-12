Un europarlamentar bulgar vrea ca Laura Codruta Kövesi să verifice cum se construiesc drumurile în Bulgaria / 290 de km reparate cu fonduri UE

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Firma de construcții care a demolat ilegal terenul de joacă din sectorul Râşcani al Capitalei, are o zi la dispoziție pentru a-l instala la loc. Ion Ceban a mai spus, în cadrul ședinței operative de la Primărie, că nu va tolera ilegalităţile în domeniul construcţiilor...

În cadrul unui interviu acordat portalului www.curentul.md, Boris Andros, Directorul general al Combinatului de panificaţie „Franzeluţa” S.A., a vorbit despre rezultatele înregistrate de întreprindere în 2019, despre provocările din acest an, dar şi...

Numele de Popa este cel mai frecvent în ţara noastră. Cel puţin, asta arată un studiu privind numele de familie cel mai des întâlnite la nivel global, realizat de către o companie şi citat de publicaţia The Sun. La vecinii din Republica Moldova, cel mai comun, poate deloc suprinzător,...

Potrivit unui comunicat al agenţiei, în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A Grecia – Bulgaria, 32 km din drumul Momcilgrad – Krumovgrad – Ivailovgrad au fost reparaţi în acest an. Drumul de clasa a doua oferă o conexiune convenabilă pentru un număr mare de turiști care călătoresc zilnic în Grecia.

Cu finanțare PORD s-a reparat şi secțiunea de 10 kilometri a drumului II-86 Plovdiv – Asenovgrad, care are deja regim de autostradă şi le asigură un acces rapid și comod de transport rezidenților din municipiile Kuklen și Asenovgrad și din regiunea Smolian până la autostrada Trakia, Aeroportul Plovdiv și zona industrială din jurul Plovdivului.

În acest an, prin PORD au fost reparaţi 43 de km de la Pasul Petrohan – o punte importantă de transport între nord-vestul și sud-vestul Bulgariei prin Munții Balcani, peste 17 km de drum de clasa a III-a 1002 Vratsa – Peștera Ledenika, 9 km de șosea de centură la Loveci. (parte a drumului II-35 Pleven-Loveci), peste 27 km din drumul II-44 Sevlievo – Draganovtsi – Gabrovo, care asigură cea mai scurtă legătură între capitală și Gabrovo și leagă localităţile din nordul Bulgariei prin Pasul Şipka de sudul Bulgariei.

Potrivit spuselor sale, din Europa vin bani şi pentru finanţarea presei, însă distribuirea lor are loc într-un mod netransparent, pe principiul „cine scrie împotriva guvernului, nu primeşte bani”. Ionceva aminteşte de vizita preşedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în Bulgaria, când, înaintea conferinţei de presă. au fost demontate microfoanele jurnaliştilor.

Experții spun că Bulgaria continuă să fie cel mai corupt stat din UE, oamenii trăiesc în sărăcie, iar jurnaliştii sunt ameninţaţi şi împiedicaţi să lucreze. Europarlamentara explică faptul că, dacă în Bulgaria nu se omoară jurnalişti, asta se datorează faptului că guvernul are alte metode de a-i înlătura.

Ea a amintit că UE primește documente privind construcția drumurilor de la cei care construiesc drumuri proaste pe mulți bani. În urmă cu un an și jumătate, Ionceva dorea ca autorităţile bulgare să verifice total starea drumurilor din țară după tragicul accident de la Svoge, dar acest lucru nu s-a făcut.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)