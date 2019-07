Un europarlamentar maghiar l-a acuzat pe premierul Orban că a creat un stat mafiot cleptocratic: „ au acumulat averi fără precedent”

De 24 de ani R. Moldova se află sub zodia nenoroclui și a neîmplinirii. După declararea Independenței scriitorul Ion Druță era convins că singura garanție de constituire și afirmare a statului R. Moldova este adoptarea Constituției.

Trilioane de mucuri de ţigară ajung în fiecare an în mediul înconjurător şi reprezintă un risc pentru dezvoltarea plantelor, sugerează un studiu efectuat în Marea Britanie.

Mai mult de 30.000 de decese în Statele Unite într-un singur an ar fi fost fi cauzate de poluarea aerului, potrivit unui studiu publicat recent în jurnalul PLOS Medicine.

Țin minte, de parcă-ar fi fost ieri, imensul șoc pe care l-am trăit in timpul primei mele ieșiri din țară.

Criminalul din Caracal are propria versiune a faptelor, complet diferită de cea a procurorilor. Gheorghe Dincă dezminte că Alexandra Măceșanu s-a aflat pe proprietatea lui și a povestit ce a făcut în ziua în care fata a fost ucisă.

Un cetățean moldovean de 28 de ani a fost amendat cu 500 de euro pentru că a lăsat mai mulți saci de gunoi, sub copaci, pe o stradă din Italia. Incidentul a avut loc pe 23 iulie, în comuna Arzignano, provincia Vicenza.

Ungaria a fost reorganizată într-un "stat democrat creştin unic". "Toate democraţiile sunt prin natură liberale, iar creştin-democraţia trebuie să fie, de asemenea, liberală. Dar democraţia liberală a fost viabilă atât timp cât a avut un efect pozitiv asupra omenirii", prin garantarea libertăţilor personale şi a proprietăţii private. "Însă de când a început să rupă legăturile dintre oameni şi realităţile vieţii, de când a început să pună sub semnul întrebării identitatea de gen, să devalorizeze identitatea religioasă şi să considereze redundantă afilierea naţională, conţinutul (democraţiei liberale -n.red.) s-a schimbat radical. Acesta este spiritul ultimilor 20-30 de ani în Europa", a declarat Viktor Orban.

