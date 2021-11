Un ex-director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat este urmărit penal pentru îmbogățire ilicită

Conform calculelor diferenței între veniturile nete obținute și averea dobândită și cheltuielile suportate de fostul demnitar și membrii familiei sale, începând cu perioada 04.08.2016 până la 06.01.2017, au suportat cheltuieli sub formă de restituirea unor împrumuturi, suma cărora depășesc substanțial, cu 940 900 de lei mai mult, suma veniturilor obținute și deținute licit în acea perioadă și care ar putea justifica diferența.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

S.A. Moldtelecom are un nou director interimar, după ce Viorel Postolachi a fost demis din funcție. Este vorba de Alexandru Ciubuc. Potrivit Agenției Proprietăți Publice, acesta a fost prezentat astăzi, 11 noiembrie, în fața colegilor.

Economie 11 Noiembrie 2021, ora: 04:47

Directorul general al Apple, Tim Cook, a dezvăluit marţi că deţine criptomonede, după ce a fost întrebat la conferinţa The New York Times DealBook dacă are în proprietate bitcoin sau ethereum, transmite CNBC.