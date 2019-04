Un film al lui Corneliu Porumboiu, în competiţie la Cannes 2019. Lista completă a nominalizărilor

Lungmetraje regizate de Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Jean Pierre şi Luc Dardenne, Ken Loach şi Corneliu Porumboiu au fost incluse în competiţia pentru prestigiosul trofeu Palme d'Or la ediţia de anul acesta, a 72-a, a Festivalului de Film de la Cannes, au anunţat, joi, organizatorii evenimentului, citaţi de Mediafax.

Pierre Lescure, preşedintele Festivalului de la Cannes, şi Thierry Frémaux, directorul artistic, au prezentat, joi, selecţia oficială a celei de-a 72-a ediţii a manifestării, care va avea loc între 14 şi 25 mai.

Filmul care va fi prezentat în deschiderea festivalului şi care a fost inclus şi în competiţie este "The Dead Don’t Die", de Jim Jarmusch.

Din competiţia pentru prestigiosul premiu Palme d'Or mai fac parte următoarele pelicule:

"Pain and Glory", de Pedro Almodovar

"The Traitor", de Marco Bellocchio

"The Wild Goose Lake", de Diao Yinan

"Parasite", de Bong Joon-ho

"Young Ahmed", de Jean-Pierre Dardenne şi Luc Dardenne

"Oh Mercy!", Arnaud Desplechin

"Atlantique", de Mati Diop

"Matthias and Maxime", de Xavier Dolan

"Little Joe", de Jessica Hausner

"Sorry We Missed You", de Ken Loach

"Les Miserables", de Ladj Ly

"A Hidden Life", de Terrence Malick

"Bacurau", de Kleber Mendonça Filho şi Juliano Dornelles

"La Gomerra/ The Whistlers", de Corneliu Porumboiu

"Frankie", de Ira Sachs

"Portrait of a Lady on Fire", de Céline Sciamma

"It Must Be Heaven", de Elia Suleiman

"Sibyl", de Justine Triet

În secţiunea Un Certain Regard vor concura filmele: "Invisible Life", de Karim Aïnouz, "Beanpole", de Kantemir Balagov, "The Swallows of Kabul", de Zabou Breitman şi Eléa Gobé Mévellec, "A Brother’s Life", de Monia Chokri, "The Climb", de Michael Covino, "Joan of Arc", de Bruno Dumont, "A Sun That Never Sets", de Olivier Laxe, "Room 212", de Christophe Honoré, "Port Authority", de Danielle Lessovitz, "Papicha", de Mounia Meddour, "Adam", de Maryam Touzani, "Zhuo Ren Mi Mi", de Midi Z, "Liberte", de Albert Serra, "Bull", de Annie Silverstein, "Summer of Changsha", de Zu Feng, "Evge", de Nariman Aliev.

De asemenea, în afara competiţiei vor fi prezentate peliculele "The Best Years of Life", de Claude Lelouch, "Rocketman", de Dexter Fletcher, "Too Old to Die Young" (două episoade), de Nicolas Winding Refn, "Diego Maradona", de Asif Kapadia, "Belle Epoque", de Nicolas Bedos.

Festivalul va programa în proiecţii speciale filmele "Share", de Pippa Bianco, "For Sama", de Waad Al Kateab şi Edward Watts, "Family Romance, LLC", de Werner Herzog, "Tommaso", de Abel Ferrara, "To Be Alive and Know It", de Alain Cavalier.

Anul acesta, marele actor Alain Delon va primi un premiu Palme d'Or Onorific, după cum au anunţat organizatorii festivalului miercuri seară.

Regizorul mexican Alejandro Gonzales Inarritu, premiat cu patru trofee Oscar, a fost ales preşedintele juriului internaţional al ediţiei de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes.

Regizoarea libaneză Nadine Labaki a fost aleasă preşedintele juriului secţiunii Un Certain Regard, iar regizoarea franceză Claire Denis este preşedintele juriului secţiunii Cinefondation şi de scurtmetraje. Cineastul columbian Ciro Guerra este preşedintele juriului secţiunii Semaine de la Critique.

În 2018, premiul Palme d’Or a revenit producţiei japoneze "Shoplifters", de Kore-eda Hirokazu, care ulterior a fost nominalizată la premiul Oscar pentru film străin.