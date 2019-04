Un fond de investiții din Londra a cumpărat Gas Natural Fenosa din R. Moldova cu 141 de milioane de euro

Prepoziţiile sunt nişte instrumente gramaticale cu ajutorul cărora se face legătura între cuvinte - pe, la, peste, sub, datorită, între ş.a., fiecare apărând într-un anumit tip de sintagme, acceptate de uzul general.

Totodată se anunţă că acest acord se încadrează în strategia de reorganizare a portofoliului de afaceri al Naturgy și revizuirea continuă a activităților sale considerate non strategice.

Este vorba de Duet Private Equity Limited, parte a Duet Group, cu sediul la Londra, care administrează fonduri de capital și de hedging și are active totale în administrare de câteva miliarde de dolari.

Un fond de investiții din Londra, parte a unui grup ce are fondatori şi firme ce duc în zone offshore va cumpăra activele grupului Gas Natural Fenosa/Naturgy din Republica Moldova.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)