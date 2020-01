Un „fost” KGB-ist care i-a cedat partidul lui Andrei Năstase ar urma să fie ambasadorul RM în Franța

Președintele Igor Dodon ar fi ales deja o candidatură pentru funcția de Ambasador al R. Moldova în Franța și ar fi solicitat deja agrementul autorităților franceze. Surse demne de încredere au declarat pentru Ziarul NAȚIONAL că este vorba de fostul Ambasador al R. Moldova în SUA din perioada guvernării comuniste, Nicolae Chirtoacă, după ce fosta guvernare ACUM-PSRM nu a mai ajuns să-l numească în această funcție pe Victor Chirilă.

„Nu pot să confirm sau să infirm această informație. Dvs. puteți scrie la Președinție sau la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, dar solicitarea de agrement nu este publică, este o procedură discretă și nu se vorbește public despre acest lucru”, a declarat pentru Ziarul NAȚIONAL Eugen Caras, consilierul președintelui Igor Dodon pentru politică externă.

Presa a scris anterior că Nicolae Chirtoacă, fost Ambasador al R. Moldova în SUA în perioada anilor 2006 - 2009, a fost expulzat în anul 1983 anume din Franța, ca fiind agent GRU, adică al serviciului de informaţii militare al URSS.

„Nicolae Chirtoacă a fost angajat al GRU. El a făcut parte din cei 47 de spioni sovietici expulzaţi de la Ambasada URSS din Franţa în 1983. Nicolae Chirtoacă a fost una dintre persoanele-cheie care au negociat cu Rusia acordul de încetare a focului pe Nistru în 1992”, scria în 2009 „Jurnal de Chişinău”.



Acum câțiva ani, Chirtoacă recunoștea public faptul că a lucrat în „serviciul de inteligență”. „Prostii. Eu am făcut public ca am lucrat în serviciul de inteligență, cred că se vede acest lucru. Și eu le spun cretinilor aceștia agresivi: eu am primit acceptul Guvernului SUA de a fi numit în calitate de ambasador în termen de 2 săptămâni. Considerați că m-ar fi acceptat, dacă ar luat în calcul toată mizeria, tot idiotismul acestor diletanți, cu toate poveștile lor tâmpite cu care manipulează opinia publică?”, spunea Nicolae Chirtoacă pentru „ProTV”.

Nicolae Chirtoacă este cel care a fondat, în 2013, Partidul „Forța Poporului”, cedat apoi, în 2015, cu tot cu vicepreședintele acestuia, Alexandru Slusari, lui Andrei Năstase care l-a redenumit în Partidul Platforma Demnitate și Adevăr.

”Ale cui interese reprezintă ambasadorul R. Moldova la Washington, Nicolae Chirtoacă, despre care Ion Costaș fostul ministru al apărării afirmă că este agentul GRU (Glavnoe Razvedovatelnoe Upravlenie), serviciul militar de spionaj sovietic, apoi rusesc?”, se întreba ziarul.

Din CV-ul lui Nicolae Chirtoacă aflăm că între anii 1977 și 1990 acesta și-a făcut serviciul în diferite structuri ale forțelor armate din URSS. ”Meseria lui Nicolae Chirtoacă este de fapt cea de ”cârtiță”. În limbajul serviciilor secrete, cârtița este agentul secret care se află în misiune și lucrează sub acoperirea unei identități false”, scria Jurnal de Chișinău, ziarul controlat de Platforma DA.

Surse de încredere ale Jurnal de Chișinău susțineau că Nicolae Chirtoacă în perioada 1977-1990 a fost angajat al GRU. El a făcut parte din cei 47 de spioni sovietici expulzați de la Ambasada URSS din Franța în 1983. Mai mult, potrivit acelorași surse ale Jurnal de Chișinău, Nicolae Chirtoacă a fost una dintre persoanele cheie care a negociat cu Rusia acordul de încetare a focului în 1992, acord calificat drept ”rușinos” de mai mulți politicieni și experți și care, practic a recunoscut independența Transnistriei

Și fostul vicepreședinte al parlamentului în anii 1994-1995, Nicolae Andronic declara în același material publicat în Jurnal de Chișinău că Nicolae Chirtoacă ”are o pregătire foarte bună într-o școală de contraspionaj al securității sovietice, unde era pregătit să fie aruncat în calitate de ilegal într-o țară din Europa, Franța mai exact. Mai apoi a fost primit în securitatea moldovenească și cu un grup de colaboratori au format Departamentul militar. Au fost niște inițiative private, zise patriotice, dar toată această istorie dădea de bănuit”, declara Nicolae Andronic.

Apoi, Nicolae Chirtoacă s-a ”retras” în ”societatea civilă”, monopolizând tematica relațiilor R. Moldova cu NATO. ”După ce a rezolvat-o și pe asta – a fost numit în septembrie 2006 ambasador al R. Moldova la Washington. Numit în funcție, Nicolae Chirtoacă, omul ”societății civile”, a blocat însă orice comunicare și cooperare cu organizațiile neguvernamentale americane cu programe pentru R. Moldova, cum ar fi NED, IRI, NDI”, potrivit aceleiași surse.

În funcția sa de ambasador în SUA, Chirtoacă a apărat interesele lui Voronin și ale guvernării comuniste de atunci. În mod special el s-a remarcat după protestele din aprilie 2009, când a luat deschis apărarea guvernării comuniste și a acțiunilor acesteia împotriva protestatarilor, încercând să ponegrească organizațiile care susțineau manifestanții.

Fostul diplomat Vlad Spânu povestește în același articol cum la 14 aprilie 2009 Fundația ”Moldova” cu sediul în SUA a organizat un eveniment public dedicat alegerilor din Republica Moldova, fapt ce a provocat o reacție foarte agresivă din partea ambasadorului Chirtoacă. ”Aceste fraze parcă ar fi copiate din dosarele KGB-ului fabricate până în 1991 de colegii ambasadorului. N. Chirtoacă a mai trimis scrisori în care le cerea socoteală unor ONG-uri americane de ce finanțează organizațiile neguvernamentale din R. Moldova. Nu e complicat de înțeles cui îi lua apărarea șeful misiunii noastre în SUA”, a conchis Vlad Spânu.