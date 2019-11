Un fost ministru al Muncii și Protecției Sociale DESFIINȚEAZĂ propunerea PAS de a PLAFONA pensiile judecătorilor: „Nu vreau să fiu rău, dar seamănă cu o abordare stângistă, ca la personajul Șarikov din celebra lucrare a lui Bulgakov”

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

În România post-decembristă comunismul a devenit un agent electoral de mare calibru al dreptei. Pentru că am avut un partid de stînga născut, pe bune, din cenușa fostului PCR, iar dreapta nu a prididit să proclame, la fiecare ciclu electoral, nevoia...

„Asistăm la o avalanșă de proiecte ce vizează sistemul de pensii. Dacă înainte se spunea că toți se pricep la meteo și politică, acum a mai apărut un domeniu – pensiile. Domnii deputați (Mihai Popșoi și Dan Perciun) afirmă că vin cu propuneri inedite, deși nu este chiar așa. Plafonarea contribuțiilor la 5 salarii medii a existat până în anul 2017. Înțeleg că se dorește revenirea la formula veche, sub lozinca populistă „jos pensiile mari”. Pensii „mari” pentru (atenție!) 350 de persoane din 700 de mii de pensionari (0,05%). Nu vreau să fiu rău, dar seamănă cu o abordare stângistă, ca la personajul Șarikov din celebra lucrare a lui Bulgakov. De ce cineva care poate contribui mai mult nu poate avea și o pensie mai mare? Mai ales ca o mare parte din contribuțiile acestuia merg pentru pensiile curente a sute sau chiar mii de pensionari. Nu riscăm să stimulăm salariile în plic, cei cu salarii mari știind că nu vor putea primi pensii pe potrivă?”, se întreabă fostul ministru.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)