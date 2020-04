Un fost polițist a alergat 100 de km în doar 24 de ore, în propria bucătărie! Izolarea nu l-a făcut să renunțe la sport

Fan de necontestat al sportului, un fost polițist din Năvodari a reușit să alerge 100 de km în doar o zi, asta după ce, recent, a alergat 51 de km, chiar de ziua lui, când a împlinit 51 de ani.

Deși epidemia de coronavirus a obligat populația să se autoizoleze, acest lucru nu l-a împiedicat pe Ioan Chifu, pensionat de câțiva ani, să își continue vechea pasiune, sportul.

Lui Ioan Chfu mereu i-a plăcut să alerge, astfel că nu s-a putut abține nici când au fost restricționate anumite activități desfășurate în aer liber.

Deși are la dispoziție un spațiu limitat, Ioan Chifu a decis că poate alerga prin bucătăria proprie, pentru a nu-și deranja vecinii. Astfel, fostul polițist a alergat 100 de km, într-un ritm molcom, timp de 24 de ore, dar cu pauze, în bucătărie.

"Am început alergarea la ora 20:00 și am încheiat-o a doua zi la aceeași oră. Pentru primii 52 de kilometri nu m-am oprit deloc. Apoi am mai făcut unele pauze, inclusiv două ore în care am dormit. De altfel, în parioada de 24 de ore, acesta a fost tot somnul meu, două ore. Am alergat în cei trei metri din bucatarie pentru a nu deranja vecinii de la etajul de sub mine. În sufragerie e mai mult spațiu, dar acolo am parchet ți se aude tare dedesupt", a declarat Ioan Chifu, care, în timpul alergării sale de 100 de km, a purtat un tricou cu semnul lui Superman.

Ioan Chifu a alergat 100 de km în propria bucătărie

De asemenea, performanța lui Ioan Chifu se datorează celor care, în perioada de față, se plâng de faptul că nu își pot desfășura activitățile obișnuite în aer liber.

"Cu lozinca <Stați acasă!>" am alergat 100 de km în 24 de ore în locuință, cu sufletul pentru cei care au fost răpuși de această boală, pentru cei bolnavi, dar și pentru cei care luptă împotriva pandemiei COVID-19. Să ne unim cu toții și să învingem. Doamne ajută!", a postat Ioan Chifu pe pagina lui de Facebook.

Apropiații săi și chiar și foștii colegi din Poliție au fost surprinși de reușita lui Ioan Chifu.

"Chiar și colegii mei au fost surprinși. Am însă ambiția de a nu renunța niciodată. În plus, corpul meu s-a obișnuit cu mișcarea și, cum nu mai pot ieși ca înainte afară la alergare, a trebui să improvizeze acasă", a mai spus Ioan Chifu.

"Ești un exemplu demn de urmat Felicitări pentru realizare!", este doar unul dintre comentariile internauților impresionați de performanța bărbatului din Năvodari.