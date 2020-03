Un italian în vârstă de 101 ani s-a VINDECAT de COVID-19 și a fost EXTERNAT din spital

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor...

Horoscop lunar dragoste APRILIE 2020 iti dezvaluie care sunt oportunitatile, provocarile sau situatiile de care avem nevoie de la Univers. Luna APRILIE se anunta intensa din punct de vedere astral. Afla in continuare cum se vor rasfrange acestea asupra vietii amoroase.

Actualitate 27 Martie 2020, ora: 18:26

A lucrat chirurg toata viata lui, cel mai mult - chirurg toracal (de plamini) vreo 15 ani si cardiochirurg mai mult de 25 de ani. Peste 20 de ani a condus Serviciul de Chirurgie a Inimii din cadrul SCR. A lucrat 5 ani in Germania, la fel in cardiochirurgie, chirurgie experimentala si a predat in...