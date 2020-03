Un laureat al premiului Nobel ne liniștește: Sfârșitul pandemiei de coronavirus este aproape. Umanitatea va supraviețui

China a făcut eforturi mari în acest sens și a reușit să obțină controlul complet asupra virusului. Aici, numărul de noi infecții va ajunge în curând la zero, iar în Coreea de Sud se întrevede deja sfârșitul crizei.

”Pe baza diminuării numărului de cazuri de infecție și decese, virusul va dispărea probabil din China până la sfârșitul lunii martie. Inițial, fiecare pacient cu coronavirus din China infecta, în medie, 2,2 persoane pe zi – creșterea exponențială care putea duce la dezastru. Dar numărul de noi infecții zilnice este acum aproape de zero. E ca și cu ratele dobânzilor bancare: chiar dacă aceasta continuă să scadă, tot câștigi bani. Suma pe care ai investit-o nu scade, ci doar crește mai încet. Atunci când discută despre boli, oamenii sunt speriați. Dar faptul că rata infecției încetinește înseamnă că sfârșitul pandemiei este aproape.

„Rata de infecție a virusului în provincia Hubei a crescut cu 30% în fiecare zi – aceasta este o statistică înfricoșătoare. Nu sunt un expert în gripă, dar pot analiza numerele și aceasta este o creștere exponențială. În acest ritm, întreaga lume ar fi trebuit să fie infectată în 90 de zile. Dar apoi, tendința s-a schimbat. O săptămână mai târziu, același lucru s-a întâmplat și cu numărul morților. Această schimbare dramatică a curbei a marcat punctul median și a permis predicția mai bună a momentului în care se va încheia pandemia. Pe baza acestui lucru, am ajuns la concluzia că situația din toată China se va îmbunătăți în două săptămâni. Și, într-adevăr, acum există foarte puține cazuri noi de infecție.” , a spus biofizicianul.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Preţurile petrolului au scăzut luni sub 30 de dolari pe baril, pe fondul agravării epidemiei de coronavirus, amplificând temerile că restricţiile impuse de guverne pentru a ţine sub control răbândirea îmbolnăvirilor vor provoca o recesiune globală, transmite Reuters.

Actualitate 17 Martie 2020, ora: 07:22

Luna este in Capricorn si anunta o zi destul de placuta, singura sa treaba in agenda este intalnirea cu Venus in Taur. Cu Luna si cu Venus, suntem cu relatiile pe o baza solida si ni se creeaza context fertil pentru dragoste si bani. Au fost perioade provocatoare ce au impactat si relatiile de...