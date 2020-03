Un laureat al premiului Nobel ne liniștește: Sfârșitul pandemiei de coronavirus este aproape. Umanitatea va supraviețui

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Olga Kurylenko, vedeta filmului „Quantum of Solace" (2008), a anunţat că a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, duminică, pe contul său de Instagram.

Suntem in plin post. Cum restrictiile sunt numeroase, inspiratia te poate lasa balta, fix cand te grabesti sa faci ceva de mancare. Ingrediente 1 kg de ciuperci 2 ardei grasi rosi 3 cepe 2 morcovi 200 g pulpa de rosii cimbru patrunjel sare piper 200 ml vin alb 2 linguri de...

China a făcut eforturi mari în acest sens și a reușit să obțină controlul complet asupra virusului. Aici, numărul de noi infecții va ajunge în curând la zero, iar în Coreea de Sud se întrevede deja sfârșitul crizei.

”Pe baza diminuării numărului de cazuri de infecție și decese, virusul va dispărea probabil din China până la sfârșitul lunii martie. Inițial, fiecare pacient cu coronavirus din China infecta, în medie, 2,2 persoane pe zi – creșterea exponențială care putea duce la dezastru. Dar numărul de noi infecții zilnice este acum aproape de zero. E ca și cu ratele dobânzilor bancare: chiar dacă aceasta continuă să scadă, tot câștigi bani. Suma pe care ai investit-o nu scade, ci doar crește mai încet. Atunci când discută despre boli, oamenii sunt speriați. Dar faptul că rata infecției încetinește înseamnă că sfârșitul pandemiei este aproape.

„Rata de infecție a virusului în provincia Hubei a crescut cu 30% în fiecare zi – aceasta este o statistică înfricoșătoare. Nu sunt un expert în gripă, dar pot analiza numerele și aceasta este o creștere exponențială. În acest ritm, întreaga lume ar fi trebuit să fie infectată în 90 de zile. Dar apoi, tendința s-a schimbat. O săptămână mai târziu, același lucru s-a întâmplat și cu numărul morților. Această schimbare dramatică a curbei a marcat punctul median și a permis predicția mai bună a momentului în care se va încheia pandemia. Pe baza acestui lucru, am ajuns la concluzia că situația din toată China se va îmbunătăți în două săptămâni. Și, într-adevăr, acum există foarte puține cazuri noi de infecție.” , a spus biofizicianul.

