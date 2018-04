Un lider unionist CRITICĂ disensiunile dintre partidele unioniste: „Nu vă bateți joc de Anul Centenar!”

„Nu vă bateți joc de Anul Centenar și de cauza Reunirii!” Este apelul liderului Asociației „UNIREA – ODIP”, Vlad Bilețchi, în contextul ultimelor disensiuni apărute între partidele unioniste pe rețelele de socializare și nu numai.

Potrivit unionistului, campania electorală pentru fotoliul de primar al mun. Chișinău, a împărțit unioniștii în tabere, iar în Anul Centenar acest lucru dăunează cauzei reîntregirii naționale. „Suntem în Anul Centenar, un an foarte important, un an în care trebuie să ne conjugăm eforturile și un an în care trebuie să facem tot ce ne stă în puteri să promovăm unirea și să mărim numărul celor care conștientizează că reunirea este unica soluție. Alegeri au fost, sunt și vor mai fi. Important este ca în cursul acestor bătălii electorale să nu ne pierdem pe noi, să nu ne pierdem integritatea, credința și idealurile pentru care luptăm. Drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Și dacă a lupta pentru o cauză nobilă înseamnă a lupta împotriva aproapelui tău, ceva este greșit”, a declarat Vlad Bilețchi pe o rețea de socializare, făcând referire la luptele declarative dintre PL și PUN, partide care se declară pro-Unire.

Bilețchi mai este de părere că partidele în loc să unească oamenii în jurul unui ideal, dezbină oamenii, iar spațiul public este invadat de manipulare și minciună, care nu face decât să îndepărteze moldovenii de idealul unirii. „Este jalnic. Cât o să răbdăm această batjocură, cât o să acceptăm noi ca niște oameni, care urmăresc anumite interese de a ocupa o funcție, de a avea influență, putere, să ne călărească și să ne învrăjbească unul împotriva altuia? Am ajuns să luptăm unul împotriva altora – unionist contra unionist. Acest lucru este extrem de dăunător!”, a declarat indignat liderul unionist.





Potrivit lui Bilețchi, politicienii ar trebui să-și concentreze eforturile nu în direcția denigrării altora, ci spre acțiuni menite să promoveze cauza reîntregirii. „Pe parcursul ultimilor ani, împreună cu alți voluntari, mulți membri, mai mulți entuziaști, tineri care chiar vor să schimbe ceva, am dat din timpul și energia noastră pentru a promova Unirea cu România. Am făcut marșuri, campanii de informare pentru a crește numărul de unioniști. Actualmente, sondajele arată că suntem foarte aproape de majoritate unionistă. Și uite aici, când suntem foarte aproape de a ne realiza obiectivul, apar politicienii, cei care ar trebui de fapt să ne reprezinte, să ne unească în jurul unor valori. Tocmai ei sunt cei care încearcă să ne împartă, să ne dezbine și să ne folosească în cadrul acestor jocuri murdare. Trebuie să înțelegem – înainte ca unirea să ajungă la nivel politic, ea trebuie să aibă sprijinul popular”, a conchis Bilețchi.

Timpul.md