Un Mercedes AMG, personalizat cu numele lui „Constantin Țuțu” a fost scos la vânzare

Un Mercedes CL63 AMG Coupe personalizat cu numele Constantin Țuțu a fost scos la vânzare zilele acestea. Potrivit anunțului postat pe un site specializat la 23 ianuarie, pentru acest autoturism din 2009, se cere circa 60 de mii de Euro. Deocamdată nu se cunoaște dacă bolidul aparține sau a aparținut fostului sportiv și deputat PDM, scrie replicamedia.md.

Am încercat să aflăm direct de la el răspunsul, însă nu a răspuns la întrebările transmise. Reprezentanții companiei care vinde autoturismul au declarat că mașina aparține unei alte persoane și nu cunosc dacă în trecut i-a aparținut sau nu fostului deputat. Cert este că autoturismul are un interior personalizat cu inserturi care imită pielea de crocodil, are un interior din piele, iar pe planșeta din față stă scris „Constantin Țuțu”.

Potrivit anunțului, autoturismul de culoare neagră se vinde cu 59 900 de euro și poate fi cumpărat la preț întreg, în rate, leasing sau credit. Este din 2009, un motor benzină de 6 208 cm3, cutie automată, toate opțiunile posibile și un parcurs de 61 de mii de kilometri. Are un consum de 9,5-11,4 litri la 100 km extraurban, și 15,7-18,5 l la 100 km urban.

Din declarațiile făcute de-a lungul timpului la ANI, Constantin Țuțu nu a declarat niciodată un astfel de autoturism. Anterior, declarase un Mercedes S63AMG pe care fostul deputat declara că l-a achiziționat în 2017 cu 80 de mii de Euro. Acel autoturism era din 2014.





În ultima declarație de avere pe care a depus-o la 26 iunie 2019, odată cu încetarea mandatului său de deputat, Constantin Țuțu declara că ar fi vândut mașina cumpărată în 2017 cu 4,5 milioane de lei (peste 220 de mii de Euro la cursul din iunie 2019) unei persoane fizice. O afacere foarte bună, dacă e să calculăm diferența și care i-ar fi adus un profit uriaș de 140 de mii de Euro.



Cel mai probabil, acel Mercedes S63 AMG declarat este cel cu care Țuțu a fost surprins de Ziarul de Gardă pe 2 iunie 2019 la sărbătoarea tineretului democrat, una dintre ultimele acțiuni de masă a fostului PD condus de Vladimir Plahotniuc, unde Țuțu era unul dintre liderii formațiunii.