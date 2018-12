Un milionar din Hong Kong a aruncat cu bani de la etajul opt al unei clădiri – VIDEO

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Maia Sandu este un politician slab și perdant și nu are șanse să câștige alegerile parlamentare. Opinia aparține jurnalistului unionist Ion Mischevca. Acesta a își argumentează declarația prin 10 ”fapte” ale liderului PAS, pe care le-a făcut pe parcursul carierei...

Regiunile ucrainene de la granița cu Rusia sunt sub lege marțială. Președintele Petro Poroșenko a luat această decizie după incidentul din strâmtoarea Kerci, la finalul lunii noiembrie, când marina militară rusă a capturat trei nave ucrainene și a luat prizonieri 24 de...

