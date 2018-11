Un moldovean din diaspora o acuză pe Maia Sandu de cenzura și îi bate obrazul fostului ministru al Educației pentru greșeli gramaticale

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Creșterea capacităților economice și militare ale Chinei, precum și comportamentul agresiv al Rusiei, au făcut ca Occidentul să se trezească din nou în fața realităților Războiului Rece. Dar, conform generalului Joseph Dunford, președintele Joint Chiefs of Staff, este prea...

Astăzi sunt programate întreruperi ale furnizării energiei electrice la mai multe adrese din țară, în intervalele de timp indicate mai jos:

Același internaut semnalează și mai multe greșeli ortografice în postările Maiei Sandu, surprinzătoare pentru un fost ministru al Educației. ”Vizitând pagina Maiei Sandu am văzut o nouă postare moldovenistă - în câteva rânduri scrie de 7 ori "țară". Acolo sunt și 5 greșeli gramaticale (Maia Sandu scrie "țara" în loc de "țară"), rușinos pentru un fost ministru al Educației”, afirmă Calmațui.

