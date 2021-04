Un MORT și mai multe persoane împuşcate într-un magazin din Texas - VIDEO

O persoană şi-a pierdut viaţa joi şi alte câteva au fost rănite, dintre care patru grav, într-un atac armat într-un magazin de mobilă din statul american Texas, a anunţat poliţia locală, potrivit AFP.

Presupusul autor al tirurilor a fost arestat şi este vorba despre un "angajat al magazinului", a scris pe Twitter poliţia oraşului Bryan. Motivaţiile sale rămân necunoscute deocamdată.

"În jurul orelor 14:30 (19.30 GMT) am fost informaţi despre un atac armat, agenţii au intervenit şi au găsit mai multe victime la faţa locului", a declarat Jason James, purtătorul de cuvânt al poliţiei din Bryan, oraş situat între Houston şi Dallas.

O persoană a murit, a spus el apoi pentru AFP. De asemenea, cinci persoane au fost rănite, dintre care patru grav, şi internate în spital.

