Un nou proiect „marca Șor”: dublarea numărului de locuitori ai orașului Orhei

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Temperaturile rămân ridicate în această perioadă, cu maxime de până la 23 de grade, ceea ce depăşeşte cu mult valorile normale climatologice ale lunii noiembrie. "Rămânem în această vară de noiembrie, in octombrie am numit-o vară indiană. Avem o...

Promovate ca o alternativă modernă la ţigările normale şi mai puţin dăunătoare pentru sănătate, ţigările electronice au trecut rapid de la etapa de modă trecătoare la cea de viciu scăpat de sub control, lipsa informaţiilor privind consecinţele folosirii pe termen lung fiind...

”Ceea ce suntem pe cale să trăim este moartea cerebrală a NATO”, a declarat Emmanuel Macron ediţiei de joi a săptămânalului The Economist, explicând această ”moarte” prin dezangajarea americană faţă de aliaţi NATO şi comportamentul Turciei,...

Lamaile au proprietati curative excelente si tocmai de aceea nimic din ele nu ar trebui aruncat. Aceste fructe sunt folosite in diferite moduri, spre exemplu dand un gust excelent apei, ajuta la curatarea unor obiecte din casa sau ofera un plus de savoare unor preparate din bucatarie. Multe...

Orhei este unul din cele mai vechi orașe din Moldova. În perioada medievală a fost un important punct comercial și strategic. Orașul Orhei a cunoscut o dezvoltare deosebită în ultimii patru ani, după venirea la cârma primăriei a lui Ilan Șor și a echipei sale din Partidul Politic „ȘOR”. În scurt timp, la Orhei a fost realizată, ceea ce numesc experții o adevărată „revoluție infrastructurală”, dar și socială. Au fost realizate zeci de proiecte precum iluminarea în totalitate a străzilor și reparația a câtorva zeci de kilometri de drumuri, au fost deschise magazine și farmacii sociale, a fost introdus un sistem modern de alimentație a copiilor în grădinițe, construite locuințe sociale, etc. Datorită unui grandios proiect – parcul de distracții OrheiLand, Orheiul a fost denumit „capitala de vară” a țării.

„A fost o victorie mare. Noi am demonstrat că locuitorii orașului sunt o forță, care poate riposta. Am dat dovadă că suntem unul pentru toți și toți pentru unul”, a declarat Ilan Șor.

