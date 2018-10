Un nou record pentru Simona Halep. A intrat în istorie. Niciun român nu a mai realizat așa ceva

România are încă cinci reprezentante în top 100 WTA: Mihaela Buzărnescu - locul 24 (+1), Irina Begu - locul 66 (-13), Ana Bogdan - 72 (+1), Monica Niculescu - locul 82 şi Sorana Cîrstea - locul 85 (+1).

Reprezentanta ţării noastre are un avans de peste 1.500 de puncte faţă de germanca Angelique Keber, care a urcat începând de luni pe poziţia secundă în clasamentul WTA, făcând rocadă cu daneza Caroline Wozniacki.

Halep, absentă de la Turneul Campioanelor din cauza problemelor la spate, are garantat fotoliul de lider WTA până la sfârşitul acestui an, când va ajunge la 60 de săptămâni.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep ocupă pentru a 51-a săptămână în cariera sa primul loc în clasamentul WTA, urcând astfel pe poziţia a zecea în top-ul liderilor all time ai acestei ierarhii, la egalitate cu belarusa Victoria Azarenka.

