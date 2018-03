Un nou SCANDAL SEXUAL în lumea MONDENĂ. Susține că a fost VIOLATĂ și cere 10 milioane de dolari

Celebrul producător Russell Simmons a fost dat din nou în judecată pentru viol, la mai puțin de două luni după ce un proces similar la fost intentat la adresa lui.

Reclamanta îi cere producătorului plata unor daune în valoare de cel puţin 10 milioane de dolari.

Se pare că reclamanta, care şi-a păstrat anonimatul, l-ar fi întâlnit pe Simmons atunci când l-a însoţit pe fiul ei la un concert de rap şi hip-hop. Ea ar fi acceptat să participe la o petrecere de după spectacol la hotelul unde se afla producătorul şi, după ce şi-a lăsat fiul în grija unei bone, l-a întâlnit pe Simmons pentru a petrece împreună într-un club, scrie Hollywoodreporter.com.





Femeia mai susține că Simmons a dus-o în camera sa de hotel, pretinzând că trebuie să ia ceva de acolo, şi cp a obligat-o să întreţină relaţii sexuale cu el. „Există cel puţin un martor care a văzut-o pe reclamantă părăsind camera de hotel în lacrimi, iar aceasta le-a spus mai multor persoane despre viol”, mai arată plângerea.

Russel neagă însă tot. „Resping toate aceste acuzaţii făcute la adresa mea. M-au şocat, pentru că eu nu am fost niciodată abuziv sau violent în relaţiile mele cu femeile. Am făcut mai multe teste poligraf. Am negat acuzaţiile de viol şi hărţuire sexuală care mi-au fost aduse şi am răspuns la întrebarea: „Ai forţat fizic vreodată vreo femeie pentru a întreţine relaţii sexuale cu ea?” Am trecut toate aceste teste”, a transmis producătorul.

Peste 10 femei au lansat acuzaţii de comportament sexual neadecvat la adresa lui Russell Simmons începând din noiembrie 2017, când Los Angeles Times a publicat un raport în care el şi producătorul Brett Ratner erau acuzaţi că au colaborat pentru a avea un comportament inadecvat. Simmons a respins toate acuzaţiile.

În decembrie, poliţia din New York a deschis o anchetă care îl vizează pe Simmons. De atunci, NYPD a primit noi plângeri la adresa producătorului.

Sursa: News.ro