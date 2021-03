Un nou sondaj confirmă că românii sunt net pro-occidentali și foarte reticenți la adresa rușilor

81% dintre români consideră că direcţia înspre care trebuie să se îndrepte țara lor din punctul de vedere al alianţelor politice şi militare este Vestul, adică Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii şi NATO - relevă un sondaj realizat de INSCOP și citat de agențiile de presă. Doar 10,4% dintre respondenţi apreciază că România ar trebui să se îndrepte spre Est, adică spre Rusia şi China. 61,4% dintre români sunt de părere că aderarea la Uniunea Europeană a adus mai degrabă avantaje. 64,2% au răspuns că România trebuie să îşi apere interesele naţionale atunci când sunt în dezacord cu regulile Uniunii, chiar dacă riscă să îşi piardă poziţia de stat membru al blocului comunitar. 31,9% au indicat că România, ca stat membru, trebuie să respecte regulile comunitare, chiar şi atunci când îi sunt afectate interesele naţionale. De asemenea, 77,5% dintre români sunt de părere că Uniunea Europeană nu ar trebui să se destrame în următorii ani. Sondajul mai arată că, în cazul unei agresiuni externe, 66,6% dintre respondenţi cred că NATO va apăra România şi doar 29,3% consideră că ţara va trebui să se apere singură. Totodată, 75,4% dintre respondenţi spun că existenţa unor baze militare americane în România ar ajuta la apărarea ţării în cazul unei agresiuni, iar 71,3% dintre cei intervievaţi sunt de părere că Statele Unite au mai degrabă o influenţă pozitivă asupra României. Majoritatea românilor (61,7%) consideră că Rusia a făcut mai mult rău României și doar 19 procente că a făcut mai mult bine. Sondajul 'Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naţionalist în era dezinformării şi fenomenului ştirilor false' a fost realizat prin interviuri telefonice la nivel naţional de INSCOP Research, în parteneriat cu Verifield, în perioada 1 - 12 martie, pe un eşantion de 1.100 de respondenţi. Marja de eroare este de +/-2,95%. Proiectul de cercetare este sprijinit de The German Marshal Fund of the United States şi finanţat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project.



