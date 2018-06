Un nou târg al ONG-urilor va avea loc în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”

Opinii & Editoriale 7 Iunie 2018, de Moni Stănilă

De-a lungul anilor am scris despre dogme, morală, spiritualitate, patristică, evanghelii, liturgică - despre câte ar trebui, în primul rând, să cunoască un creștin. Aproape că am putea spune că am făcut rezumate ale anilor de studiu în facultate.