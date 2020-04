Un nou VAL de REACȚII din partea personalului medical: „Urăsc ciuma de la putere, o detest”

Angajații din sistemul medical continuă să-și facă publică opinia despre starea în care se află sistmeul medical. Vă prezentam mai jos câteva mesaje din partea cadrelor medicale:

Aceste sunt unele comentarii ale medicilor, care le-am citit azi seara pe FB, in afara de postările care sunt deja :

- Sint testata pozitiv, ma-m infecta activind în secția de Terapie boli acute, sint asistent superior dar fac și gărzi, am lucrat cu pacienta care era diagnosticata cu AVC +afazie, care mai tirziu după simptomatica a diagnosticata cu COVID. Spuneți care ie vina mea și a colegilor mele ca neam infectat. Am lucrat obișnuit cu mănuși și masca, fără costum de protecție deoarece nu era momentul. Cine poate să-mi răspundă care este vina mea, care este vina colegilor mei???????

Loading...

- Mă gândesc: sa merg luni la lucru, sau nu. Dacă pacienții care nu-s gravi vor lăsați la domiciliu, atunci transmiterea comunitară a virusului va înflori, dacă ne îmbolnăvim atunci vom fi noi cei proști pentru că nu știm cum să dezbrăcăm echipamentul pe care nu-l avem.

- Am mulți colegi bolnavi şi trec prin momente indescrivibile.... mii ruşine de aşa sumă şi de acei ce i-au decizii..... sincer, urăsc ciuma de la putere, o detest, stiu că trebuie să lupt în continuare dar se umple paharul....

- Am fost șocata ,cand am auzit darea de seamă despre calea donațiilor- compensare pentru cei infectati ...RU-SI-NE...Se vor lăuda apoi cate au facut in criza...Si lumea crede, si ne vor scoate ochii că guvernul ne dă atâta ...Dupa declarațiile de azi, vreau sa stau si eu acasa,sa nu ma îmbolnăvesc, sa nu zica ca m-am infectat "comunitar"...Nici o logica, nicic o motivație pentru cei din prima linie...