Un șofer prins de poliție cu 210 km/oră a spus că fugea de coronavirus

Un șofer surprins de radarul poliției în timp ce conducea cu 210 km/oră pe o autostradă din Anglia a spus că avea viteză pentru că încerca să evite coronavirusul, informează Belfast Telegraph.



Poliția din Surrey l-a oprit pe bărbat marți, pe autostrada M25.



Ulterior, pe pagina de Twitter a poliției a apărut următorul mesaj: "Un ofițer a oprit un șofer care conducea cu 210 km/oră pe M25. Când a fost întrebat de ce avea viteză atât de mare, acesta a spus <<Credeam că dacă merg mai repede sunt mai puține șanse de a mă infecta cu coronavirus>>. A fost deferit justiției".









An officer stopped a driver who was speeding on the #M25 at 130mph. His reply to why he was speeding was “I THOUGHT THE FASTER I WENT THE LESS CHANCE I WOULD CATCH CORONA VIRUS”. Driver reported to court. #slowdown pic.twitter.com/Snp6JEYpHf

Loading...