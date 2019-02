Un oficial rus îl avertizează cu insolență pe Williamson – ”rusofobia dăunează sănătății”

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

"Electroșoc", "semnal foarte negativ" .... După recenta arestare a unor investitori occidentali, acuzați de fraudă, mediul de afaceri din Rusia se teme de consecințe dezastruoase în ceea ce privește finanțările externe, de care țara are nevoie cu disperare...

„Ministrului britanic îi pot aminti se trista soartă a omologului său american, primul secretar american al apărării, James Forrestal, care a fost trimis la o clinică psihiatrică în 1949 din cauza unei crize psihice. După cum scriau, în timpul bolii sale Forrestal striga:”Vin rușii, vin rușii. Sunt peste tot. Am văzut soldații ruși”. După care a sărit de pe acoperiș. Rusofobia este foarte periculoasă pentru sănătate”, a spus Kosacev.

Kosachev a menționat că declarația ministrului apărării se încadrează în ”logica actuală a NATO”, care corespunde unor ”motive pur britanice”, inclusiv dorința de a distrage atenția de la problema Brexit-ului și a personalitatii lui Williamson. Potrivit senatorului rus, amenințările ministrului nu impresionează pe nimeni in Rusia, însă „activizarea NATO în Arctica reprezintă o amenințare și un risc sporit”.

