Un oraș din România, printre cele mai sigure destinații turistice în timpul pandemiei de coronavirus



Sibiul, declarat printre cele mai sigure destinații turistice din Europa în timpul pandemiei de coronavirus. European Best Destinations, o agenție de turism susținută de Uniunea Europeană, a inclus orașul pe lista „Cele mai sigure destinații de vizitat în Europa”. „Multe țări europene își deschid frontierele zborurile se reiau și hotelurile se redeschid. După mai multe săptămâni de „închisoare” doriți să călătoriți în Europa, dar nu știți unde să călătoriți și ce măsuri de siguranță se iau în țările și regiunile pe care ați dori să le vizitați? Am selectat pentru dvs. unele dintre destinațiile cel mai puțin afectate de Covid-19. Aceste destinații au implementat, de asemenea, protocoale foarte specifice privind igiena în spații de cazare, restaurante, magazine și măsuri precum schimbarea filtrelor de aer condiționat între fiecare călător, disponibilitatea măștilor și distanțarea socială. Aceste destinații beneficiază, de asemenea, de proximitate cu spitalele și au un număr mai mare de paturi de spital per locuitor decât majoritatea țărilor europene”, au declarat reprezentanții European Best Destinations citați de Mediafax. Loading...

Lista completă a orașelor și stațiunilor recomandate de EBD Tbilisi, Georgia

Corfu, Grecia

Cavtat, Croația

Insulele Madeira, Portugalia

Insulele Azore, Portugalia

Preveza, Grecia

Alentejo, Portugalia

Batumi, Georgia

Zagreb, Croația

Algarve, Portugalia

Sibiu, România

Kotor, Muntenegru

Rijeka, Croația

Varșovia, Polonia

Viena, Austria

Bohinj, Slovenia

Malta

Gdansk, Polonia

Vilnius, Lituania

Riga, Letonia

Taigaua sălbatică din Finlanda „Au fost de 15 ori mai puține cazuri Covid-19 în România decât în ​​cele mai afectate țări europene”, încep cei de la EBD prezentarea orașului Sibiu. „Sibiu este o destinație perfectă pentru toate tipurile de călători: pentru adepții Instagram care doresc să-și crească numărul de urmăritori, pentru amatorii de istorie și iubitorii de natură. Sibiu este renumită acum și este considerată una dintre destinațiile europene cu cea mai bună calitate a vieții. Vrei un argument final care să te liniștească? Știați că România are mai multe paturi de spital disponibile per locuitor decât Belgia, Elveția sau Olanda? În plus, spitalele din Sibiu nu au fost niciodată supraaglomerate în timpul acestei crize de sănătate și ar putea găzdui călătorii, dacă este necesar”, se mai arată în prezentarea orașului. https://infoprut.ro

