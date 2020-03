Kremlinul a spus că discută despre o eventuală anulare a paradei pe 9 mai a acestui an. Decizia finală va fi luată ținând cont de cum va evolua pandemia COVID-19, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției, Dmitrii Peskov.

Consiliul Audiovizualului a emis astăzi o dispoziție cu titlu executoriu imediat pentru toții furnizorii de servicii media audiovizuale din Moldova, în contextul stării de urgență cauzată de răspândirea virusului COVID-19. În dispoziție se menționează sub mai multe...

Titlurile bazate pe un studiu al Universității din Oxford susțin că jumătate din Marea Britanie are deja coronavirus. Dar nu există dovezi care să susțină această concluzie încă.

Iar prin aceasta vom construi un Parteneriat Estic și mai ambițios, care are de oferit beneficii tuturor și continuă să ne apropie pe continentul nostru comun.

Acum am prezentat răspunsul nostru la aceste consultări, cu obiective pe termen lung pentru politica noastră de după anul 2020. Angajamentul continuu față de țările Parteneriatului Estic rămâne o prioritate esențială pentru Uniunea Europeană. Propunerile noastre pentru viitor sunt ambițioase, dar realizabile. Ele se bazează pe cooperarea existentă, însă identifică și domenii în care trebuie să facem un pas înainte. Acestea sunt bazate pe valori fundamentale, care constituie esența proiectului UE, cum ar fi statul de drept, protecția drepturilor omului și lupta împotriva corupției.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)