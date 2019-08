Un partid politic aflat la guvernare cere ca o tranzacție dintre două companii private să nu fie „recunoscută” în investigațiilor de presă

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Animalele în vis au o conotaţie aparte atât psihologică dar şi ezoterică, în principal datorită relaţiei în lanţul trofic pe care omul o are cu acestea. Iepurele este considerat un animal blând, în principiu, agil şi chiar sacru pentru unele popoare,...

Războiul comercial dintre SUA și China își arată efectele mai devreme decât era așteptat, iar consecințele immediate sunt intrarea în recesiune a celor mai mari economii ale lumii.

Se întâmplă după ce luni Avia-Invest a anunțat că noul proprietar al Aeroportului este cetățeanul britanic Nathaniel Rotschild, care ar fi procurat, prin intermediul companiei NR Investments Ltd, 95% din acțiuni.

„Adițional, în baza investigațiilor Rise, doar în perioada 2013-2016, firma Avia Invest SRL şi-a schimbat de trei ori proprietarii. Ultimul acţionar majoritar este o companie offshore din Cipru al cărei beneficiar este un afacerist din Moscova. Și membrii Consiliului de Administraţie al Avia Invest au fost înlocuiți. Printre ei se număra și Ilona Șor, mama vitregă a lui Ilan Șor, ex-primarul din Orhei anchetat în dosarul „Jaful Secolului””, se arată într-un comunicat al Platformei DA, aflată la putere alături de PAS și PSRM. Astfel, Platforma Demnitate și Adevăr solicită instituțiilor de resort ale statului: – instituirea unui moratoriu cu privire la tranzacționarea Aeroportului; – a nu recunoaște legalitatea tranzacției dintre Avia Invest și NR Investments Ltd, până când nu va fi o decizie definitivă a instanțelor de judecată cu privire la legalitatea concesionării Aeroportului Chișinău în baza urmării penale inițiate de către Procuratura Generală și CNA; – informarea operatorilor economici naționali și internaționali cu privire la faptul că orice tranzacție încheiată cu Avia Invest până la deciziile definitive ale instanțelor de judecată din Republica Moldova, nu va fi recunoscută de către autoritățile Republicii Moldova; – identificarea mecanismelor cu privire la întoarcerea Aeroportului în gestiunea statului prin anularea tranzacției de concesionare; – tragerea la răspundere a persoanelor care au participat și au contribuit la concesionarea ilegală a Aeroportului Internațional Chișinău.

