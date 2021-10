Un petrolier abandonat din 2017 în Marea Roșie ar putea provoca o deversare de petrol uriașă. Opt milioane de oameni riscă să rămână fără apă

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Banca Mondială va oferi Republicii Moldova o finanțare adițională, în valoare de 24,8 milioane de euro, sub formă de credit, care are drept scop implementarea procesului de imunizare...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Un bloc de locuințe din orașul georgian Batumi s-a prăbușit, vineri, din motive necunoscute, relatează Reuters. Cel puțin trei persoane au fost salvate de sub dărâmături, inclusiv un copil, însă nu se știe încă dacă există morți.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a venit cu unele detalii în urma vizitei sale la Sankt Petersburg. Acesta a menționat că a discutat cu reprezentanții de la Gazprom despre prelungirea contractului, pe un an de zile, la condițiile vechi ale anului...

Prognoza adaugă că "posibilitatea unei deversări este tot mai probabilă. Nava Safer, tot mai afectată, are carena simplă, adică o eventuală spărtură va duce la vărsarea petrolului direct în mare. Apa a intrat în camera motoarelor în mai 2020, după ce o țeavă s-a spart, iar sistemul anti-incendiu al navei nu mai funcționează.

Potrivit prognozei publicate luni în jurnalul Nature Sustainability on Monday, deversarea de petrol va duce probabil la închiderea porturilor Hodeidah și Salif în două săptămâni, amenințând livrarea a 200.000 de tone de combustibil, echivalentul a 38% din necesarul național.

ONU a încercat să obțină permisiunea rebelilor Houthi să inspecteze vasul, însă aceștia vor garanții că vasul va fi și reparat, operațiune care presupune fonduri pe care ONU nu le are disponibile.

Vasul are la bord de patru ori mai mult petrol decât avea petrolierul Exxon Valdez, care a provocat o deversare dezastruoasă de petrol în Golful Alaska, în 1989, iar șansele producerii unui astfel de eveniment și în cazul FSO Safer sunt tot mai mari. Pata de petrol se va întinde în afara apelor yemenite și va afecta Arabia Saudită, Eritrea și Djibouti, potrivit ultimelor estimări, care examinează impactul la o săptămână de la producerea deversării.

Nava are 362 de metri lungime și o capacitate de trei milioane de barili de petrol. Starea navei FSO Safer s-a deteriorat în ultimii ani, iar în prezent se poată negocieri pentru descărcarea încărcăturii de 1,1 milioane barili de petrol.

Un petrolier abandonat din 2017 în largul Yemenului ar putea provoca o deversare de petrol uriașă în Marea Roșie, lăsând fără apă potabilă peste opt milioane de oameni și compromițând pescuitul local în doar câteva săptămâni, informează The Guardian .

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

Directorul general şi preşedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an, el adăugând că probabil va fi necesară vaccinarea...

