Un polițist și-a AMENDAT fosta soție cu 1900 de lei / VIDEO

De asemenea, știam și faptul că dețin în momentul opririi de către agenți, trusa medicală, extinctor și cele două triunghiuri reflectorizante, dar având în vedere că am fost blocată de o mașină de poliție din care a coborât, printre alții, și fostul soț, agentul Narcis Negurici și un alt coleg care mă filma. M-am panicat și am intrat într-o stare de șoc, declarând verbal că nu reușesc să găsesc în mașină ceea ce mi s-a cerut. Deși, repet, aveam în mașină toate cele necesare pentru ca acest control de rutină (cum a afirmat fostul soț că ar fi) să decurgă normal. Agentul Narcis Negurici mi-a aplicat o amendă de aproximativ 1.900 lei."

Luminița Negurici a povestit pentru publicația zch.ro episodul prin care a trecut în momentul în care a fost trasă pe dreapta de fostul soț. „Agentul Negurici Dumitru Narcis mi-a cerut actele personale și cele ale mașinii, precum și dovada că folia de pe portierele din spate este omologată, și de asemenea, mi-a cerut ca să îi prezint cele două triunghiuri reflectorizante, trusa medicală și extinctorul. Eu știam că am folie omologată pe geamul portierelor din spate, iar pe geamurile din față nu dețin folie, deoarece mașina este prevăzută din fabrică cu geamuri cu tentă mai închisă la culoare.

Un polițist a fost pârât de fosta soție că se folosește de funcție pentru a o șicana. Cei doi foști soți sunt în conflict de peste doi ani, iar femeia îl acuză că se folosește de funcția de polițist. Într-o filmare, polițistul, din Târgul Neamț, o sancționează pe fosta soție pe motiv că nu are folii omologate, deși mașina ar fi fost cumpărată de el, cu tot cu accesoriile de pe geamuri.

