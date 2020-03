Actualitate 5 Martie 2020, ora 06:43 Un Porsche s-a tamponat cu un troleibuz, în centrul Chișinăului Marime Font



Minute de panică pentru pasagerii unui troleibuz de rută după ce vehiculul în care se aflau s-a tamponat violent cu o mașină de lux. Totul s-a întâmplat în prima jumătate a zilei de patru martie, la intersecția dintre Bulevardul Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodoni și 31 august. Pe un portal de știri a apărut fotografie de la fața locului, în care se vede că în urma impactului, o parte din caroserie s-a desprins de mașină. Martorii ocular spun că din cauza impactului în zonă s-au format ambuteiaje infernale. Potrivit oamenilor legii, în urma impactului nimeni nu a avut de suferit. Șoferul care se face vinovat și-ar fi recunoscut vina. Loading...

Prin urmare, cei implicați s-au dus la secția accidente rutiere pentru a înregistra cazul. Cel care a provocat coliziunea va fi sancționat contravențional. foto: publika.md

