Un preot i-a dat din greșeală unui enoriaș benzină în loc de apă sfințită. Șocant ce a urmat

Corpul credinciosului a devenit ulterior de nerecunoscut după ce acesta bput benzina pe care i-o dăduse preotul în cadrul ritualului religios. Mai mult decât atât, după explozie s-a produs un incendiu, care a avut loc în biserica din cartierul Baruwa, din capitala economică nigeriană. Flăcările s-au extins apoi către o conductă de gaze din apropiere, care a explodat, creând un nor imens de fum gri, conform responsabilului agenţiei pentru intervenţii de urgenţă şi media locale. „Un singur corp a fost găsit, iar cealaltă persoană vătămată (pastorul – n.a.) primeşte îngrijiri medicale”, a declarat Femi Oke-Osanyintolu, şeful serviciilor de urgenţă din Lagos (Lasema). „Am intervenit rapid pentru stingerea incendiului”, a mai adăugat Femi Oke-Osanyintolu.

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 09:07

