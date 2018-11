A doua femeie a ajuns la Spitalul Judeţean Suceava, fiind preluată de medici pentru investigaţii suplimentare. La spital a fost adus şi preotul George Ionuţ Apetrei, căruia i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge. Acesta va răspunde pentru comiterea a cel puţin patru infracţiuni: ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi vătămare corporală din culpă.

Autoutilitara Volkswagen pe care a condus-o în momentul în care a produs accidentului a fost găsită în curtea locuinţei acestuia, după aproximativ o oră. Maşina era avariată. Poliţiştii l-au pus să sufle în etilotest, rezultând concentraţia de 0,88 mg per litru alcool pur în aerul expirat.

Un preot care s-a urcat la volan beat a provocat o nenorocire marţi seară, în Suceava. Ameţit bine de aburii alcoolului, George Ionuţ Apetrei a scăpat maşina de sub control şi a intrat în plin două femei care mergeau pe margine unui drum din Mitocu Dragomirnei. După impactul devastator, preotul a fugit acasă.

Actualitate 14 Noiembrie 2018, ora: 07:00

