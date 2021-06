Un protest urma să fie transformat într-o baie de sânge. Voronin la un pas de a ordona tragerea în manifestanți

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Cernobîl, serialul produs și difuzat de HBO, a înregistrat cea mai mare notă din istorie pe platforma de filme IMDB, depășind astfel și documentarul Planet Earth II (9.5) și celebrul serial Game of Thrones (9.4). Totuși, înainte de Cernobîl a fost dezastrul nuclear...

De ce nu s-a tras în manifestanţi la 10 noiembrie 1989? Măcelul de la Tbilisi a speriat într-o oarecare măsură guvernul sovietic, deoarece rezonanţa internaţională a fost mare. Aşadar, nu s-a ajuns până la tragedie şi în Moldova întrucât nu s-a primit ordin de la Moscova. Am avut noroc. Însă, în agonia pierderii puterii, regimul comunist s-a declanşat, provocând masacrele de la Baku, Vilnus şi Riga.

Prima provocare are loc la ora 17.00, când ofiţerul de serviciu din cadrul ministerului, Zaporojţev V.E., a reţinut un protestatar şi l-a târât înăuntrul clădirii. În semn de solidaritate alte şapte persoane l-au urmat. În discuţiile din hol, s-a constatat că toţi erau studenţi. Ei solicitau eliberarea persoanelor reţinute şi spuneau că protestează faţă de acţiunile miliţiei din 7 noiembrie. Toţi opt au fost duşi la sectorul de miliţie Lenin pentru identificare şi interogare. Între timp, în faţa ministerului se adunaseră circa 300 de persoane, iar alţi 150 de miliţieni din unitatea nr. 5447 au venit în ajutorul colegilor lor.

Mişcarea de Eliberare Naţională de la finele secolului trecut a cunoscut episoade care au marcat profund desfăşurarea ulterioară a evenimentelor. Luna noiembrie 1989 s-a evidenţiat prin două manifestări importante: blocarea la 7 noiembrie a tehnicii militare care urma să treacă pe Piaţa Biruinţei (n.a. - Piaţa Marii Adunări Naţionale, acţiune la care am participat) şi protestul de la Ministerul de Interne din 10 noiembrie. Documentele de arhivă arată o perspectivă inedită asupra unei tragedii care urma să se producă la cea de-a doua manifestare. Din fericire, în acea zi, şansa a fost de partea protestatarilor. Un raport redactat de o comisie specială a MAI, la scurt timp după această dată, descrie minut cu minut ce s-a întâmplat în seara respectivă. Evident, apărându-i pe angajaţii de la Interne.

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)