Un român de 20 de ani, cel mai tânăr milionar din Silicon Valley

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Firme ca Facebook și Apple se bat să-l angajeze. Însă Sebastian a refuzat ofertele. Are propriile planuri și vise, la care nu vrea să renunțe. Iar pentru ca ele să devină realitate, trebuie să rămână independent.

Anul acesta a devenit cel mai tânăr membru din clasamentul Forbes „30 under 30” (n.r. - 30 de milionari sub 30 de ani).

Potrivit unui raport al celor de la Yahoo! Finance, citat de publicația Forbes, numai până la sfârșitul acestui an, Silicon Valley va produce nu mai puțin de 5.000 de milionari. Printre aceștia se numără și Sebastian Dobrincu, un tânăr de numai 20 de ani din România, care este și unul dintre cei mai tineri milionari pe care i-a dat Silicon Valley.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)